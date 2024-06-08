慢性病友過端午 營養師：注意飲食小細節

營養師彭雅渂提醒有慢性疾病者注意端午節飲食，並將粽子融入健康餐盤的組合，提供民眾參考。（苗栗醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕端午節將屆，「粽子」是家人團聚時豐盛美食中不可或缺的主角，也是最應景的伴手禮。所以市面上除有傳統粽子，還有滿足味蕾的各式各樣端午粽廣告，讓人應接不暇。衛福部苗栗醫院營養師彭雅渂整理糖尿病、腎臟疾病、心血管疾病、代謝症候群等慢病飲食應注意的小細節，提供民眾参考。

部立苗栗醫院營養室組長彭雅渂指出，傳統粽子使用糯米、花生、三層肉或豆干，加少量的香菇、蘿蔔乾、紅蔥頭用豬油炒香，包的飽滿豐碩，另外有鹼粽、冰粽等甜口味的粽子，也受歡迎。為了讓民眾容易調整，特別用「健康餐盤」的概念分析，教大家將粽子融入飲食的小技巧。

請繼續往下閱讀...

彭雅渂表示，糯米、五穀米、栗子、芋頭、紅豆、綠豆或蓮子等皆屬於全榖雜糧類，可以替代白飯，建議選擇份量較小的粽子，尤其是糖尿病和減重的民眾要特別留意，也可以選擇小顆的五穀粽、高纖健康粽等；鹼粽和冰粽是甜的，建議用餐時飯量減半，飯後再吃，鹼粽建議選擇雞蛋大小的份量，沾少許的糖或蜂蜜，既可以滿足好吃的慾望，也不會攝取過多的糖。

油脂的部分建議以瘦肉、海鮮類（如鮮干貝）取代高脂的五花肉，也可以加入豆干降低油脂的含量，使用植物油拌炒餡料減少飽和脂肪的含量，有血壓、血脂肪高的民眾要留意。

彭雅渂說，沾醬也是吃粽子重要的配角，有畫龍點睛的效果，但不論是番茄醬、甜辣醬、醬油膏等鈉的含量相對是較高的，建議適量使用，避免鹽分過量攝取而影響血壓。

因為粽子所含的肉類和蔬菜是不夠的，建議粽子在午餐或晚餐食用，要搭配0.5-1碗的煮或清炒蔬菜和0.5-1掌心的瘦肉、魚或豆製品等補充蛋白質。因為糯米較不好消化，建議１天吃１個，注意細嚼慢嚥，避免不消化的情況發生，也可以避免吃太快而過量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法