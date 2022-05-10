台中「診所PCR得來速」上路 張宏育：戰士沒有選擇戰場的權利

台中「診所PCR得來速」今天上路，東寧耳鼻喉科診所診所的張宏育醫師霸氣回應：「戰士沒有選擇戰場的權利，做就對了！」（記者廖耀東攝）

〔記者廖耀東／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情嚴峻，台中市推出「診所PCR得來速」今天正式上路，若在家快篩陽性或出現相關症狀，經診所醫師評估後，可在7家診所採驗PCR，有症狀可由醫師看診後領藥、衛教，節省就醫時間。其中，東寧耳鼻喉科醫師張宏育說：「戰士沒有選擇戰場的權利，我們能幫盡量幫，幫到最後一刻為止！」

台中「診所PCR得來速」今天上路，東寧耳鼻喉科診所診所的張宏育醫師霸氣回應：「戰士沒有選擇戰場的權利，做就對了！」（記者廖耀東攝）

張宏育表示：「雖然只有醫生和護理師兩個人，雖然會減少一些正常看病的鄰居，雖然要提早30分鐘準備和檢測完30分鐘以上的清消工作，我們通通甘之如飴！」他呼籲，各界看待基層醫療體系，不只是加油打氣，更要正常地看待他們的付出，讓更多的民眾，願意踏進診所接受核酸檢測，一起疏解大型醫院的負擔，讓大醫院做更重要且精準的醫療工作，各自分攤一點點，就能縮小病毒傳播的途徑和減緩傳播時程。

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台中首批7家「PCR得來速」診所

●南屯區東寧耳鼻喉科診所（星期二至星期五，上午9:00～12:00提供PCR採電話預約制）。

●南屯區主悅診所（星期一至星期五，上午9:00～12:00，下午6:00～8:00，PCR採電話預約）。

●西屯區台中工業區員工診所（星期一至星期五，8:30～17:30PCR電話預約制）。

●大甲區全信賴診所（星期一至星期六，上午8:00～11:30，下午2:00～4:30）。

●北屯區承安耳鼻喉科（星期一至星期五，上午11:00～12:00；下午2:00～3:00，星期日晚上7:30～8:30，PCR採電話預約制）。

●東勢區長頸鹿小兒科（下午12:00~14:30，採電話預約制）。



●豐原區張宗聖耳鼻喉科診所（PCR電話預約制）。

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