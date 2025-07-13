牛奶針麻醉助眠? 當心致命風險

▲Propofol為管制性麻醉藥品，務必由專業醫師評估給予，切勿自行使用；示意圖。（資料照）

文／游逸群

Propofol又稱異丙酚，因有白色濃稠外觀而俗稱牛奶針，近年往往伴隨國際名人或國內社會版面出現，但不是濫用就是過量致死的新聞。大多民眾也許都聽過牛奶針，卻不一定認識異丙酚。

Propofol因作用時間快速、持續時間短暫且代謝也快，是一種常用於全身麻醉，或在人工呼吸器患者、外科手術與侵入性檢查中作麻醉鎮靜使用的靜脈注射短效麻醉劑。現在醫美診所、牙科處置或無痛胃鏡上也可見其應用，但因藥物治療濃度狹窄，打太快或打過多都可能過量造成心跳、呼吸變慢，甚至停止的風險。

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麻醉需專科醫師執行

依醫療特管法規定，必須是受過麻醉訓練或受過加護病房照護訓練的醫師，在具相關急救設備的醫療機構中使用，持續監控心肺循環與呼吸功能；主刀醫師不得同時執行麻醉給藥業務。

更因其高風險的心肺副作用，加上Propofol是第4級管制藥物／毒品，除不能作一般助眠藥物使用，麻醉醫學上更不存在舒眠麻醉的醫療處置；透過靜脈注射達到鎮靜麻醉的效果，其實就是不需插管的全身麻醉。

◎保護自身用藥安全可以這樣做

●確認手術同意書與麻醉同意書上的醫師簽章，兩者不應為同一人。

●醫美、牙科診所之術前諮詢，務必確認是與主刀醫師或麻醉醫師進行諮詢，而非美容專員或牙科助理等非醫療人員。

●術前麻醉諮詢，主動確認手術麻醉方式與麻醉藥物種類。

●務必主動告知慢性病史、長期服藥史，尤其高血壓、心臟病、氣喘／慢性阻塞肺病、呼吸中止症候群等風險族群；睡眠障礙，長期服用BZD苯二氮平類或Z-Drug非苯二氮平類助眠藥物者也要說明，以利主治醫師與麻醉醫師評估手術或麻醉風險。

●切勿聽從或要求，甚至私自施打Propofol做為助眠藥物。

（作者為台北市立聯合醫院和平院區藥劑科藥師）

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