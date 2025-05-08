8次試管打上千針 雙寶媽喜迎第3胎

▲龔小姐（左6）一家5口與高醫醫療團隊合照。（高醫提供）

記者黃良傑／高雄報導

▲龔小姐（右）分享求子成功的喜悅與經驗。（高醫提供）

39歲龔小姐不孕症多年，在其他醫院曾做多次試管療程，仍無法成功著床，2021年改求助高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部，採取刺激排卵方式及胚胎培養方式，並透過中藥調整體質，成功植入2顆胚胎，在隔年6月迎來一對雙胞胎；1年多前再次人工受孕，並在去年9月順利誕生第3子，成為龍虎豹3兄弟的母親，開心地在母親節前夕分享喜悅。

母親節前夕 勇媽開心分享喜悅

龔小姐求子過程，共歷經8次試管治療週期，施打超過1000針，夫妻倆始終保持樂觀態度互相扶持，科學與心靈層面並重，堅持不懈，在強大心理素質下，快樂生養3名壯丁。

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高醫婦產部教授蔡英美指出，龔小姐曾於其他醫院幾次胚胎培養，卻無法培養到第5天囊胚，多次植入第3天胚胎，也都無法成功著床，因而在2021年到高醫治療，並透過檢查發現她有抗磷脂抗體症候群，可能與多次著床失敗有關。

經與風濕免疫內科醫師討論使用抗凝血藥物治療，以刺激排卵方式及胚胎培養方式改變，並透過中藥調整體質，最後收集到4顆第5天囊胚，成功植入2顆胚胎，2022年6月順利生下雙胞胎，讓龔小姐如願當媽，第1次體驗當母親的喜悅。

蔡英美指出，試管療程中反覆性著床失敗，需考慮胚胎品質、健康胚胎等必要條件，胚胎切片PGT-A可協助篩選正常的胚胎，無法養成囊胚的媽媽們，也可嘗試植入第3天胚胎，依台灣大數據分析，第5天的胚胎植入成功率大於第3天植入。

同樣家有3名壯丁的高醫婦產部生殖醫學科主任莊蕙瑜表示，對於養育3個男孩的甜蜜與負擔最能感同身受，反覆性著床失敗是媽媽們的惡夢，免疫問題、染色體問題、子宮問題等，都應該做詳細的檢查，找出原因，並依照醫師的治療及用藥，才能一起克服。

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