滿臉痘痘好自卑 中醫「清熱解毒」助重拾笑容

▲青春痘若反覆發作、症狀嚴重，應尋求專業醫師診治，以恢復健康與自信；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（台南市立醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

1名15歲女國中生初診時，下巴及雙頰佈滿大小不一的紅色丘疹，且在熬夜或月經前，症狀會加劇。台南市立醫院中醫師江驊修診斷是因熬夜與壓力造成的「相火妄動型青春痘」。經過1個月以「滋陰清熱解毒」為主的中藥治療後，痘痘明顯減少、顏色也漸淡化，有效改善長期以來的「面子問題」困擾。

終於擺脫「面子」困擾

江驊修說明，青春痘又稱痤瘡，不僅是青春期的常見困擾，也常見於20-40歲的成年人，其成因包括毛囊角化異常、皮脂腺分泌增加、痤瘡桿菌滋生及毛囊發炎等，常表現出粉刺、膿皰、囊腫或癜痕等；出現部位多在臉部、胸口與背部，長期戴口罩摩擦也可能加重症狀。青春痘不僅影響外觀，有時也會影響心理健康，導致焦慮、缺乏自信。

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江驊修指出，青春痘在中醫稱為「痤疿」、「面皰」、「肺風粉刺」或「酒刺」，認為與體內火熱有關。造成體內火熱的原因，常與飲食不節、過度吃辛辣油膩食物、壓力大、熬夜及荷爾蒙失調等有關，導致肺經血熱、心火旺盛、肝火上炎、衝任失調等失衡，引發皮脂腺過度分泌及發炎反應。

中醫治療青春痘會依個人體質進行辨證論治，透過望聞問切找出病因，使用黃連、金銀花、連翹、菊花、生地黃、甘草等具有清熱解毒、疏風清熱、燥濕作用的中藥，降低體內火氣，改善長痘痘的症狀。

▲中醫治療青春痘，會依個人體質選用清熱解毒、疏風清熱、燥濕作用的中藥。（台南市立醫院提供）

除了中藥調理，江驊修建議多攝取蔬果等高纖維食物，減少辛辣刺激性食物（如辣椒、生薑、胡椒、大蒜、酒、咖啡）及高油、高糖食物，降低皮脂腺分泌及體內發炎反應，補充足夠水分，促進代謝與排毒。

此外，避免過度清潔導致肌膚受損、熬夜及久坐不動等不良習慣，經由適度運動與規律作息，有助調節內分泌、減輕壓力，達到預防與改善青春痘的效果。

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