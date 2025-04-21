跨領域整合照護 加速食道癌術後恢復

▲「加速術後恢復」計畫可助患者縮短住院、降低併發症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（彰化基督教醫院提供）

文／鄭清源

48歲李先生長期抽菸、喝酒，偶爾嚼檳榔。近年來，出現胃食道逆流，服用胃藥後，稍有改善，但數月前開始吞嚥困難、疼痛，且體重減輕。在太太督促下，就醫檢查，確診食道下段上皮細胞癌。最初他無法接受，情緒低落，拒絕治療，但在家人鼓勵下，決定進一步診治。

縮短住院、降低併發症

轉診胸腔外科後，檢查顯示腫瘤未擴散至其他器官，但有少數淋巴結轉移，確診第3期食道癌。醫療團隊建議先行「新輔助化放療」，即數次化療與25次放療，再評估手術可行性。為確保治療順利，他接受人工血管植入與腹腔鏡空腸造瘻術；治療期間雖有不適，但在家人陪伴下順利完成。

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1個月後，追蹤檢查顯示，腫瘤縮小，淋巴腫大減輕，符合手術條件。醫院為李先生安排於門診加入「加速術後恢復」照護計畫（ERAS，enhanced recovery after surgery），此為手術前、中、後多專科與跨領域團隊的全人照護計畫，可有效提升手術照護品質、加速恢復，且降低併發症、縮短住院期與提高滿意度。

手術採用內視鏡微創手術摘除食道腫瘤與淋巴清除術，腹腔鏡微創做胃部分切除術與淋巴清除術及胃管成型術，再將胃管經由胸腔提至左頸部做食道胃吻合手術，術後加強呼吸復健與營養補充，1週後恢復良好，食道攝影檢查無異常，進食順利。術後2週出院，並安排後續追蹤。

食道癌為國人10大癌症死因之一，與抽菸、喝酒、嚼檳榔及食用醃製食品、滾燙食物等習慣相關。早期無明顯症狀，腫瘤變大後會影響吞嚥，甚至出血；現代食道癌治療結合化療、免疫治療、放療與手術，並透過「加速術後恢復」計畫，多專科跨團隊整合照護病人，可以縮短住院、降低併發症並加速恢復，建議患者與家屬積極配合醫療團隊，才能獲得最佳治療效果。

（作者為彰化基督教醫院胸腔外科主治醫師）

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