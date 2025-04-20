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打針止血 類血友病女每月打硬仗
記者邱芷柔／台北報導
李小姐是台灣罕見的類血友病患者，嬰兒期打疫苗後傷口難癒、青春期初經出血不止住院1個月，後來都得靠自費注射凝血因子，她回憶，國中時藥物未納健保，治療費用動輒數十萬，全靠父母默默支撐，如今已有健保給付，並能居家自我注射，有效降低出血風險，她也鼓勵病友，會有不安與疼痛，但別放棄生活。
居家注射控制 生活仍被經期綁住
台灣血友病之父、台大醫學院名譽教授沈銘鏡指出，外界多認為血友病好發於男性，導致女性出血性疾病易被忽略，但女性一生中會經歷月經、排卵、懷孕與生產，每個階段都有潛藏的出血風險，對病友來說，嚴重時甚至危及生命。
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為響應今年世界血友病日，台灣血栓暨止血學會與病友團體昨舉行記者會。今年主題為「Women & Girls Bleed too（婦女與女孩也會出血）」，呼籲社會正視女性病友的處境。
學會理事長邱世欣說，A型、B型血友病、類血友病、第十三凝血因子缺乏等疾病，多與先天性凝血異常或自體免疫反應有關，即使出生時健康，也可能在青春期或懷孕時發病。許多女性病友因月經異常、瘀青、傷口難癒就醫，卻常被誤診為荷爾蒙失調或貧血，延誤治療。
血友病協會理事長李錦龍補充，許多女性是無症狀帶因者，甚至因基因突變而不自知。若能及早檢測，規劃生育時就可透過人工生殖等方式避免遺傳，迎接健康下一代。
邱世欣也提醒，若女性月經超過7天，或每2小時就須更換衛生棉，應儘早就醫，並考慮轉診至血友病中心或大型醫學中心接受進一步檢查。呼籲醫療體系提升對女性出血症狀的辨識力，推動婦產科與血液科共同診療指引，並強化社會支持，讓病友不再孤單。
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