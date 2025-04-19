「新冠」入夏恐升溫 醫籲三大族群接種疫苗

▲疾管署與台灣家庭醫學醫學會共同提醒，新冠疫情夏季恐再起，高風險族群應接種疫苗增加保護力。（台灣家庭醫學醫學會提供）

記者林惠琴／台北報導

▲疾管署已開放65歲以上長者、免疫不全與低下等3大高風險族群可接種第2劑JN.1疫苗，並呼籲盡快施打；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

去年國內新冠疫情最高點落在6月底、7月初，專家示警，今年不排除夏天再有一波疫情可能性，尤其是65歲以上長者、免疫不全與低下等3大高風險族群要特別注意，而目前疾管署已開放這些對象接種第2劑JN.1疫苗，預計6月底之前，近80萬人符合資格，呼籲盡快施打。

第2劑JN.1疫苗 6月底前80萬符合資格者施打

根據疾管署監測，上週新冠門急診就診2272人次，呈現緩升狀態，並新增21例本土重症，介於未滿10歲至80多歲，95.2%未接種JN.1疫苗，同時新增2例死亡，分別為50多歲及80多歲，皆未接種JN.1疫苗。

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雖然目前新冠疫情仍處於低點，但台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會主任委員吳至行表示，新冠病毒並未遠離，且不排除夏天再有一波疫情的可能性，隨著夏季國人旅遊熱潮逼近，防疫工作須更加嚴謹應對。

台灣65歲以上長者高達8成罹患慢性疾病，大幅提升感染新冠病毒後的住院與死亡風險，吳至行指出，新冠病毒會對運動、認知、心理、感官與活力等包含在世界衛生組織健康老化模型內的各個領域有長期負面影響，例如因新冠併發重症而住進加護病房，10天內股直肌功能減少30%，住院患者認知功能也下降宛如老了20歲，且20位新冠患者就有1位出現慢性疲勞的狀況。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國提醒，許多民眾誤以為2至3年前接種過新冠疫苗就已足夠防護，然而新冠病毒持續變異，必須透過更新疫苗，才能誘發針對最新變異株足夠的抗體。

疾管署署長莊人祥表示，目前開放65歲以上長者、55至64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下者，可打第2劑JN.1疫苗，預估至6月底前，全台近80萬人符合接種資格。

衛福部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌提醒，若等到疫情高峰才決定接種，往往已來不及建立足夠保護力，必須養成按時接種疫苗的好習慣，且JN.1疫苗製成降低劑量、更新注射劑型，明顯觀察到在台灣與韓國近來的新冠疫苗不良事件通報率皆大幅下降，呼籲符合接種資格的民眾快打，以增加保護力。

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