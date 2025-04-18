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走路看手機跌倒 釀罕見胸骨骨折

2025/04/18 05:30
走路看手機跌倒 釀罕見胸骨骨折

▲蕭男術後搭配呼吸復健，避免影響骨折癒合。（彰化醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

走路看手機跌倒 釀罕見胸骨骨折

▲蕭姓男子因走路跌倒造成罕見「胸骨骨折」，痛到無法呼吸，住院治療後已能順暢換氣與咳痰。（彰化醫院提供）

彰化縣1名58歲的蕭姓男子，日前因走路看手機而不慎跌倒，胸部中間直接撞上1塊硬石，當場痛到昏倒，醒來後連呼吸都爆痛，經診斷發現，竟是罕見的「胸骨骨折」。衛福部彰化醫院胸腔外科主任林聿騰表示，胸部正中間的胸骨很硬，非強大外力難以骨折，一旦骨折非常痛，後經胸骨復位固定手術，才得以解痛。

走路看手機跌倒 釀罕見胸骨骨折

▲透過3D圖可看出胸骨骨折(紅圈處)。（彰化醫院提供）

蕭男表示，因走路回家時查看手機訊息，1個踉蹌往前跌，胸腔直撞到1塊有點尖凸狀的石頭，當下覺得心臟好像被利刃所刺，眼一黑而昏倒，所幸有人將他送到附近醫院，但他醒來後，胸口劇痛感強烈襲來，連呼吸、喘氣、身體稍微一動都痛，連心臟都感到抽痛，感受生不如死的狀況，趕緊再轉診到彰化醫院。

胸骨復位固定手術 脫離劇痛

林聿騰指出，肋骨骨折很常見，但胸骨位於胸腔正中間，連結兩側肋骨，所以骨質很硬，幾乎不易骨折，除非受很強大的力量直接撞擊，不過蕭男因跌倒撞斷胸骨，如此案例相當罕見，初步推測，蕭男撞到的石頭質地非常硬，因此造成骨折。

林聿騰表示，由於骨折處的周遭肌肉，容易隨著呼吸喘氣牽動，引起的疼痛感相當嚴重。為穩定胸廓，並減少呼吸牽動造成的劇痛。醫療團隊評估，採取進行胸骨復位固定手術，採微創方式，自胸前植入鈦合金骨板及骨釘，固定骨折部位，術後搭配呼吸復健，避免影響骨折癒合，目前蕭男已能順暢換氣與咳痰。

林聿騰說，胸骨與肋骨擔負保護肺臟與心臟的重要功能，遭撞擊若出現胸痛、呼吸困難、胸部變形，應儘速就醫檢查。輕微骨折可靜養癒合，若疼痛劇烈或影響呼吸，則建議手術治療，以利盡快恢復生活。

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