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習慣AI多工處理 身心也要同步照顧

2025/04/05 05:30
習慣AI多工處理 身心也要同步照顧

▲每天盡量留半小時到1個小時的彈性時間，知道有時間喘息，可降低焦慮感；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／許峻維

隨著科技的演進，人們對成功的定義，從誰學的多，到誰學得快，又到誰比較有創意，直到現在AI成為顯學，比誰能精準詢問AI問題。

科技除了讓我們生活更便利，也讓我們習慣於多工同步處理、轉換再轉換，導致資訊過載、身心疲憊不堪，慣於短時間內完成很多事情、不容易取捨，過於自動化地做下一件事情。

練習呼吸善用環境 充分管理時間

有時候別人覺得你做得很好了，但自己卻不滿意，覺得做事速度要更快，似乎把人腦當成電腦在運作。

AI的時代更剝奪我們批判思考、組織架構的能力，讓我們難以跳脫自動化，一直在狀態不好的時候瞎忙！

◎在AI時代，要做好時間管理，可以這樣做：

●練習感受呼吸：為自己呼吸狀況評分（0-10分），持續練習評分，分數會愈來愈敏銳，包含：呼吸的深度、速度、上胸或腹式呼吸、身體緊繃程度、呼吸給你的主觀感受，分數沒有對錯，只要感受它就好！

●珍惜每個「決定點」：當呼吸分數很低的時後、任務轉換或被打斷的時候，試著花5分鐘，感受一下呼吸、看一幅畫、看窗外風景等，避免消耗腦力的事情。5分鐘過後，覺察當下身心狀態，安排合適的待辦事項。

●了解哪些事情容易耗神：檢查錯誤、查閱信件、社交、久坐、電訪陌生客戶、需計畫或決策的事情。疲倦、注意力渙散的時候避免從事這類行為。

●善用情緒：悲傷時較謹慎、不會有偏見；憤怒時更勇於挑戰；適度焦慮時會表現得更好；愉悅時更有創造力及彈性。

●善用環境：手機關靜音、勿擾模式或翻到背面；切換燈光的亮度，橘黃燈光適合休息及放鬆；柑橘色讓人愉悅、薰衣草讓人安定及助眠；有顆粒感的聲音可提振精神，和聲、低頻有助於安定、放鬆。

●安排彈性時間：每天盡量留半小時到1個小時的彈性時間，知道有時間喘息，可降低焦慮感。

●避免久坐：每小時起來動一動或散步2至3分鐘，可大幅降低身心疾病、提升專注力。

網路時代下，人們習慣多工處理與高速運作，容易造成資訊過載、做事效率變差，讓我們透過上述方法，好好善用時間。（作者為國泰綜合醫院精神科臨床心理師）

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