自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

居家訓練小兒平衡 防範發展遲緩

2025/03/17 05:30
居家訓練小兒平衡 防範發展遲緩

▲圖2：上下階梯訓練。（照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

居家訓練小兒平衡 防範發展遲緩

▲圖1：企鵝走路。（照片提供／徐幼鈞）

3歲半的董小妹就讀幼兒園小班，在團體大肌肉活動的過程中被發現，雙腳跳時，膝蓋彎曲幅度太小，無法單腳站立超過1秒，跑步姿勢不協調；在老師反映下，由家長帶來復健科評估。

醫師檢查發現，她的髖關節活動角度正常，X光並無髖關節發育不全的現象。右腳單腳站立達3秒，左腳卻無法單腳站。她可以雙腳跳，但若連續跳3下以上，容易因為膝蓋彎曲角度不足而向後傾倒，左下肢腳踝有少許張力，偶爾會踮腳尖走路，屬於粗大動作發展遲緩。

其它測試上，董小妹可以使用鉛筆畫圓形和直線，語言的理解和表達已有「今天」、「明天」的時間概念，空間辨識上可以說出玩具在桌上的相對位置，顯示精細動作和語言在正常範圍。

金雞獨立增加單腳肌力

醫師協助安排腦部核磁共振檢查，排除因為腦部結構問題，同時安排兒童物理治療、職能治療，著重大肌肉運動訓練和感覺統合的平衡覺訓練，並衛教家長在家訓練孩子金雞獨立、企鵝走路（圖1）。金雞獨立增加單腳肌力，企鵝走路可以加強小腿伸展，減少踮腳尖走路。

企鵝走路加強小腿伸展

由於動作的產生從感覺輸入、中樞神經系統接收和整合，到運動輸出，每個部分都很重要。感覺輸入可以分成本體感覺、視覺、前庭覺，排除視覺障礙後，藉由不同質地觸感的感覺回饋（站立在硬地板或是軟墊等不同質地），各種動作中的重心改變（站立、跑步、跳躍），可用來訓練身體本體感覺和前庭覺。

如果只是單純平衡協調能力有問題的小朋友，皆能慢慢強化小朋友的動作品質，追上該年紀需要的單腳跳、平衡木行走等表現。

◎居家運動需要家長的幫助，和小朋友一起練習：

●123木頭人的遊戲：培養小朋友專注力與指令的辨識能力，在「木頭人」的時候，也要維持平衡。

●上下階梯：肌力比較弱的腳先上階梯，肌力強的腳先下階梯，多訓練弱腳的支撐（圖2）。

（作者為順新復健科診所院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中