居家訓練小兒平衡 防範發展遲緩

▲圖2：上下階梯訓練。（照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

▲圖1：企鵝走路。（照片提供／徐幼鈞）

3歲半的董小妹就讀幼兒園小班，在團體大肌肉活動的過程中被發現，雙腳跳時，膝蓋彎曲幅度太小，無法單腳站立超過1秒，跑步姿勢不協調；在老師反映下，由家長帶來復健科評估。

醫師檢查發現，她的髖關節活動角度正常，X光並無髖關節發育不全的現象。右腳單腳站立達3秒，左腳卻無法單腳站。她可以雙腳跳，但若連續跳3下以上，容易因為膝蓋彎曲角度不足而向後傾倒，左下肢腳踝有少許張力，偶爾會踮腳尖走路，屬於粗大動作發展遲緩。

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其它測試上，董小妹可以使用鉛筆畫圓形和直線，語言的理解和表達已有「今天」、「明天」的時間概念，空間辨識上可以說出玩具在桌上的相對位置，顯示精細動作和語言在正常範圍。

金雞獨立增加單腳肌力

醫師協助安排腦部核磁共振檢查，排除因為腦部結構問題，同時安排兒童物理治療、職能治療，著重大肌肉運動訓練和感覺統合的平衡覺訓練，並衛教家長在家訓練孩子金雞獨立、企鵝走路（圖1）。金雞獨立增加單腳肌力，企鵝走路可以加強小腿伸展，減少踮腳尖走路。

企鵝走路加強小腿伸展

由於動作的產生從感覺輸入、中樞神經系統接收和整合，到運動輸出，每個部分都很重要。感覺輸入可以分成本體感覺、視覺、前庭覺，排除視覺障礙後，藉由不同質地觸感的感覺回饋（站立在硬地板或是軟墊等不同質地），各種動作中的重心改變（站立、跑步、跳躍），可用來訓練身體本體感覺和前庭覺。

如果只是單純平衡協調能力有問題的小朋友，皆能慢慢強化小朋友的動作品質，追上該年紀需要的單腳跳、平衡木行走等表現。

◎居家運動需要家長的幫助，和小朋友一起練習：

●123木頭人的遊戲：培養小朋友專注力與指令的辨識能力，在「木頭人」的時候，也要維持平衡。

●上下階梯：肌力比較弱的腳先上階梯，肌力強的腳先下階梯，多訓練弱腳的支撐（圖2）。

（作者為順新復健科診所院長）

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