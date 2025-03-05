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春天戰痘 中西醫調理、護膚雙管齊下

2025/03/05 05:30
春天戰痘 中西醫調理、護膚雙管齊下

▲天氣變化和過敏原都可能會導致痘痘冒不停；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／方宇心）

文／方宇心

春天明明天氣沒有很熱，為什麼皮膚一直冒粉刺跟痘痘？其實並不只有炎熱的天氣才會長痘痘，天氣變化、過敏原等都是刺激因子。

天氣變化、過敏原是刺激因子

西醫認為，春季溫度、濕度變化很大，會讓皮膚自我調節能力下降，再加上春天花粉、塵蟎、黴菌等過敏原增多，可能誘發發炎反應。

中醫觀點「春屬肝」，此時肝氣旺盛，若熬夜或是情緒抑鬱則容易「肝鬱化火」，肝火上擾，臉頰以及髮際的紅腫痘痘。再來肝氣旺盛容易影響脾胃，再加上飲食失衡，嗜吃甜食、油炸物，脾胃運化失調容易濕熱內生，進一步刺激出油，以及痘痘滋生。

●清潔：選擇溫和不過度去油的洗面乳，一天早晚各1次清潔即可，若皮膚很容易出油，可以在洗完臉後，使用杏仁酸或是水楊酸類產品濕敷控油。

●外擦保養：保養品方面應化繁為簡，1-2道即可，可選擇玻尿酸、積雪草、B5、神經醯胺等成分，幫助保濕修護。

●飲食：減少甜食、酒精，以及避免容易上火的油炸食物，若常熬夜、情緒起伏較大、痘痘在臉頰髮際者可用菊花、枸杞、玫瑰做茶飲幫助疏肝解鬱；若容易出油、痘痘在口周者可用薏苡仁湯、扁豆排骨湯幫助去熱利濕。

●調節情緒：春天容易引動肝氣，情緒抑鬱會使肝氣進一步鬱結化火，建議可以透過放鬆的活動（如瑜伽、運動、音樂等）來調整情緒。

●注意過敏原：注意花粉、塵蟎等春天常見過敏原，出門可戴口罩加強保護，回家馬上換洗衣物，以及洗漱。

春天是調整體質與護膚的「黃金時段」，透過西醫與中醫的內外調理，兼顧外在皮膚與體內陰陽平衡，就能在春光中保持清爽乾淨的容顏。

（作者為中山璀璨診所、亮晴皮膚科診所醫師）

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