突然下肢腫脹疼痛 深部靜脈栓塞恐要命

▲圖2：經由機械性血栓清除手術，病人的患部血流恢復暢通。（照片提供／呂瑋傑）

文／呂瑋傑

▲圖1：血管攝影可見病人下肢左髂靜脈血栓蔓延。（照片提供／呂瑋傑）

71歲施先生因為肺部感染，住院治療了2週，在感染情況獲得穩定控制後才出院2天，突然發現左下肢腫脹疼痛，趕緊到急診求診。經安排電腦斷層掃描，診斷為急性左下肢深部靜脈栓塞，會診心臟血管外科醫師，判斷病患深部靜脈血栓，並蔓延到遠端下腔靜脈（圖1），擔心血栓鬆脫漂往肺動脈，造成急性肺栓塞，因此立刻安排病人入院接受手術清除血栓及相關治療，順利康復出院。

病人是在局部麻醉下，接受下腔靜脈過濾器置放及導管內機械性血栓清除手術，手術從兩側鼠蹊部打針，經由雙側股靜脈通路至下腔靜脈置放下腔靜脈過濾器，避免血栓漂往肺動脈造成肺栓塞，再藉由機械性血栓清除導管將阻塞的靜脈血栓清除體外，術後血流恢復暢通（圖2），病人並於隔天出院，門診藥物治療。

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深部靜脈栓塞的病人，可能像施先生一樣，出現單腿腫脹疼痛的症狀，通常從小腿開始，感覺像抽筋或脹痛感，但也有可能病人並不會感覺有任何不適；急性期徵狀常以患肢水腫、腿圍變大、小腿肚壓痛為主；慢性期合併皮膚色素沉澱、潰瘍傷口。

要特別注意的是，深層靜脈栓塞的血液凝塊可能會破碎，並順著血液流動進入肺部，進而阻塞肺部血流，造成肺栓塞，嚴重會導致呼吸衰竭或心臟衰竭而有生命危險。

正確治療病因 減少復發風險

造成深部靜脈栓塞的主要原因有3大類：血管受傷、血流滯留、高凝血性。某些疾病史的病人具有較高的深部靜脈栓塞罹病風險，像是下肢骨折、心臟衰竭、心房顫動、心肌梗塞、化療、癌症、肺部感染，或是遺傳性血栓體質的病人、服用避孕藥的族群，平時宜多留意。

血栓治療可藉由藥物溶解或經導管移除。藥物溶解血栓需要時間且有較高的出血風險，溶血栓藥物使用期間病患需要入住加護病房觀察照護；血栓清除導管可將血栓吸除至體外，可立即清除血栓，並降低血栓漂出併發肺栓塞的風險，盡早移除並減少血栓，亦可降低栓塞後症候群發生機率。

若非明顯外傷、結構異常、重大手術或長期臥床病患，臨床上懷疑高凝血性所造成的靜脈栓塞，術後將會診血液腫瘤科醫師一同查找病因，常可能是癌症或凝血功能異常，正確的治療病因並藉由抗凝血藥物的使用，可減少深部靜脈栓塞再復發的風險。

（作者為鹿港基督教醫院心臟血管外科主治醫師）

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