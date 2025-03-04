輕熟女心跳50 心臟房室傳導阻斷作祟

▲醫師提醒，民眾有心跳過慢，合併暈厥、頭暈、疲倦、運動耐受性下降等症狀，應儘早就醫釐清。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

▲患者經安裝心律調節器後（黃圈），心跳恢復正常跳動。 （記者陳建志翻攝）

32歲的魏小姐有高血壓病史，長期服藥控制，平時熱愛做瑜伽，近來量血壓卻發現心跳每分鐘只有40至50次，且做瑜伽時容易感到喘和疲勞，甚至會頭暈，趕緊就醫安排心電圖檢查，確診罹患「2：1房室傳導阻斷」，所幸安裝健保給付的左束支傳導心律調節器後，心房和心室傳導恢復正常，讓她開心恢復熱愛的瑜伽運動。

▲劉浩天醫師指出，民眾若有心搏過緩（每分鐘小於60次心跳），應該接受心電圖檢查確認是否有房室傳導阻斷的情形。（記者陳建志攝）

心搏過慢 活動容易氣喘吁吁

仁愛長庚合作聯盟醫院心臟內科醫師劉浩天表示，一般正常的心臟節律自「竇房結」發出電流後，透過「房室結」往心室傳導電流而產生心跳，所以每個心房訊號都會產生1個心室訊號。當房室結因藥物、退化或心肌梗塞等原因造成傳導功能減弱時，就無法將每個心房訊號都傳導到心室。如果2個心房訊號只能傳導1個心室訊號，就是2：1房室傳導阻斷。房室傳導阻斷會造成病人心搏過慢，甚至活動耐受力下降，平常活動容易變得氣喘吁吁。

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左束支傳導心律調節器恢復功能

劉浩天表示，房室傳導阻斷的患者，大部分因年紀造成心臟傳導系統退化所造成，有缺血性心臟病、心臟衰竭、心肌病變或曾接受心臟手術都是高危險族群。有些藥物（如乙型阻斷劑、抗心律不整藥物等）、電解質不平衡或甲狀腺疾病也可能導致暫時性的房室傳導阻斷發生。部分患者可在停藥或治療相關疾病後恢復，其他病人大多需安裝「心律調節器」，才能恢復心臟正常跳動。

劉浩天指出，心律調節器是治療房室傳導阻斷的工具，傳統心律調節器的心室導線安裝在右心室內，較容易發生心臟衰竭和心房顫動，新型左束支傳導心律調節器能恢復心臟傳導功能，可使心臟同步收縮，降低未來發生心臟衰竭風險。裝置後約1至2週內，應注意傷口照護，防止感染，1個月內要避免上臂過大的活動，以免導線因拉扯而脫落。

劉浩天提醒，凡是心搏過緩（每分鐘小於60次心跳）的民眾，都應該接受心電圖檢查確認是否有房室傳導阻斷的情形。如果合併暈厥、頭暈、疲倦、運動耐受性下降等症狀，更應儘早就醫釐清。

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