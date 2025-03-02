攝護腺癌早期症狀不明顯 每年檢查卡安心

▲機械手臂執行攝護腺根除手術。（照片提供／楊哲學）

文／楊哲學

66歲的鄧先生（化名）退休後為自己安排了一次全身健康檢查，意外發現攝護腺指數PSA升高，經後續切片化驗，證實攝護腺癌且影像顯示已浸潤至攝護腺外包膜，所幸尚未有骨轉移，於是在切片後4週即接受機械手臂輔助攝護腺根除手術，術後住院1週，無術後併發症順利出院，術後病理檢查證實為第3期攝護腺癌。

攝護腺癌一般診斷年紀中位數介於65歲至70歲，大多無任何症狀，多是不經意抽血顯示攝護腺指數升高，由臨床醫師進一步切片以確定是否為惡性。

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攝護腺癌以往在西方國家（例如：美國）盛行率高於亞洲國家，但根據文獻，亞洲已開發國家（例如：日本、韓國）因生活型態逐漸西化，攝護腺癌型態已愈趨近西方國家。

不少病人關心術後性功能的問題，他們害怕不能再展雄風；在微創手術尚未問世前，傳統的攝護腺根除手術常伴隨高出血量及術後併發症高的問題，但隨著腹腔鏡問世，出血量及併發症就逐漸下降，病人的滿意度也相對提高。

近年來更進步的機械手臂陸續問世，3D介面提供更完整的解剖構造，靈活的可動關節使神經及尿道保留更完整，術後禁尿功能及性功能恢復機率也得到大幅提升；因此，病人都可和醫師討論選擇適合自己的手術方法。

攝護腺癌早期並沒有明顯的症狀，治療容易被拖延。建議50歲以上男性每年應做一次肛門指診及PSA抽血檢查，有家族病史者則應提早至45歲，以達到早期發現異常、早期治療的目標。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院泌尿科醫師）

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