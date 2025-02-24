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智齒一定要拔？ 牙醫：看生長狀況判斷

2025/02/24 05:30
智齒一定要拔？ 牙醫：看生長狀況判斷

▲許庭睿醫師為患者說明智齒的種類。（照片提供／許庭睿）

文／許庭睿

智齒一定要拔？ 牙醫：看生長狀況判斷

▲智齒若出現反覆疼痛或感染，建議及早處理。 （照片提供／許庭睿）

智齒拔不拔？一直是許多人關注的牙齒健康話題。當智齒萌發時，常伴隨疼痛、腫脹等不適，讓人不得不考慮拔除的必要性。然而，智齒是否真的需要拔除，並非只有一個標準答案，而需視個人情況而定。

通常在17至25歲間口腔最深處會生長智齒，學名為第三大臼齒，大部分的智齒因為生長的位置無法進行咀嚼，處在尷尬的狀況，且清潔不易，常很容易產生問題，是否需要拔除，主要取決於其生長位置、健康狀態以及對周圍組織的影響。

長歪、感染、蛀牙需拔除

◎以下是常見需要拔除的情況：

●阻生智齒：如果智齒長歪，部分或完全埋藏於牙齦或頜骨內，可能導致疼痛、發炎或對鄰牙的擠壓傷害。

●空間不足：當牙弓空間不足時，智齒可能導致其他牙齒擠壓或排列不整齊，甚至引發牙齒移位。

●反覆感染：智齒冠周炎是智齒部分萌發時常見的問題，會引起牙齦腫脹、疼痛，甚至擴散感染至臉頰或下巴。

●蛀牙或牙周病：由於智齒位置偏後，清潔困難，容易累積牙菌斑和食物殘渣，導致蛀牙或牙周病。如果情況嚴重，建議拔除以避免對口腔健康造成進一步威脅。

◎什麼情況下可以保留智齒？

並非所有智齒都需要拔除。如果智齒完全萌發、位置正常，與對咬牙齒形成良好咬合關係，並且周圍組織健康，這類智齒是可以保留的。關鍵在於能否有效清潔，避免細菌滋生。

若無不適 定期觀察即可

拔除智齒雖是常見手術，但仍存在風險，尤其是智齒根部接近神經或完全埋藏於骨內的情況。術前應由專業牙醫師進行詳細評估，包括拍攝X光或3D影像。術後則需注意飲食及口腔清潔，避免感染。

是否拔除智齒應根據個人情況，由牙醫師專業判斷。若智齒尚未引起不適，也可選擇定期觀察，但若出現反覆疼痛或感染，建議及早處理。

基於口腔健康，盡早檢查、評估並與專業醫師討論，才能做出最佳決定。

（作者為中山醫院牙科部醫師）

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