自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

頭痛頭暈原因多 規律作息緩解不適

2025/02/16 05:30
頭痛頭暈原因多 規律作息緩解不適

▲找出引發頭痛的原因，有助於改善不適症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／劉一宏

頭痛與頭暈是許多人在日常生活中常遇到的不適症狀，這些問題可能源於多種因素，包括氣候變化、飲食習慣、作息不規律、環境刺激，以及心理壓力等。

天氣、壓力、環境、飲食都可能影響

天氣變化是影響頭痛發生率的重要因素，尤其當氣溫驟降或劇烈變化時，血管會收縮或擴張，進而引發頭痛或加重原有症狀。此外，飲食的變化也是一大誘因。高鹽分、酒精、煙燻食品、堅果、貝類等，可能會刺激血管，使容易頭痛的人更容易發作。

作息不穩定亦是導致頭暈的重要原因，長時間熬夜、睡眠不足會影響身體代謝及神經系統的穩定性，進而加劇不適感。而環境中的聲音、光線、氣味等刺激，也可能加重頭痛與頭暈，例如長時間處於噪音大的場合、強烈燈光下，或接觸濃烈的氣味，都可能成為誘發因素。

心理壓力同樣不可忽視，無論是來自工作、生活或社交場合的壓力，長時間的焦慮或緊張情緒，都可能讓神經系統處於緊繃狀態，導致頭痛發作頻率增加。

要減少頭痛、頭暈帶來的不適，建議保持規律的作息，避免熬夜，並確保充足睡眠。

在天氣變化時注意保暖，避免溫差過大對身體造成影響。

飲食上應適量攝取刺激性較低的食物，減少酒精與高鹽食品的攝取。

在環境方面，盡量遠離過度刺激情境，讓身體獲得充分的放鬆。

此外，若有慢性頭痛或頭暈問題，可隨身準備適當的藥物，以便症狀發作時，能及時緩解，降低影響日常生活的機率。

適當的保養與調整生活習慣，能幫助減少頭痛與頭暈的困擾，使身體保持穩定的狀態。

（作者為衛生福利部桃園醫院神經內科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中