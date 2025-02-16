頭痛頭暈原因多 規律作息緩解不適

▲找出引發頭痛的原因，有助於改善不適症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／劉一宏

頭痛與頭暈是許多人在日常生活中常遇到的不適症狀，這些問題可能源於多種因素，包括氣候變化、飲食習慣、作息不規律、環境刺激，以及心理壓力等。

天氣、壓力、環境、飲食都可能影響

天氣變化是影響頭痛發生率的重要因素，尤其當氣溫驟降或劇烈變化時，血管會收縮或擴張，進而引發頭痛或加重原有症狀。此外，飲食的變化也是一大誘因。高鹽分、酒精、煙燻食品、堅果、貝類等，可能會刺激血管，使容易頭痛的人更容易發作。

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作息不穩定亦是導致頭暈的重要原因，長時間熬夜、睡眠不足會影響身體代謝及神經系統的穩定性，進而加劇不適感。而環境中的聲音、光線、氣味等刺激，也可能加重頭痛與頭暈，例如長時間處於噪音大的場合、強烈燈光下，或接觸濃烈的氣味，都可能成為誘發因素。

心理壓力同樣不可忽視，無論是來自工作、生活或社交場合的壓力，長時間的焦慮或緊張情緒，都可能讓神經系統處於緊繃狀態，導致頭痛發作頻率增加。

要減少頭痛、頭暈帶來的不適，建議保持規律的作息，避免熬夜，並確保充足睡眠。

在天氣變化時注意保暖，避免溫差過大對身體造成影響。

飲食上應適量攝取刺激性較低的食物，減少酒精與高鹽食品的攝取。

在環境方面，盡量遠離過度刺激情境，讓身體獲得充分的放鬆。

此外，若有慢性頭痛或頭暈問題，可隨身準備適當的藥物，以便症狀發作時，能及時緩解，降低影響日常生活的機率。

適當的保養與調整生活習慣，能幫助減少頭痛與頭暈的困擾，使身體保持穩定的狀態。

（作者為衛生福利部桃園醫院神經內科醫師）

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