戀愛變噩夢！ 青少年性侵案 3成是情侶關係

▲國健署提醒，享受情人節浪漫之際，也要尊重彼此的身體自主權；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

明天就是西洋情人節，和心儀對象共度浪漫時光的同時，請別忘了尊重彼此的身體自主權！衛福部統計，2023年12歲至18歲的青少年中，有4182人曾遭遇性侵，其中有1300人、約31.1%是被自己的男（或女）朋友傷害，另外872人、約20.9%是前任所為。

國健署署長吳昭軍表示，青少年對愛情常感到好奇和嚮往，情侶之間的親密接觸是交往的一部分，但要懂得適當表達自己的感受，就算對方是男（或女）朋友，也不應勉強接受自己不喜歡的身體接觸。

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保護自己 4招守住身體界線

為幫助青少年保護自己，國健署提供4招守住身體界線。

●第1招「勇敢說不」：當別人想做讓你覺得不舒服的身體接觸時，要立刻勇敢地說「不可以」或「我不想這樣」。不用擔心對方會生氣或關係會變差，保護自己最重要。

●第2招「停止話題」：如果對方聊的話題讓你覺得不自在或不舒服，請相信自己的感覺，直接說「這個話題我不想聊了」，或把話題轉到別的方向。

●第3招「離開現場」：如果和對方相處時感到壓力或不舒服，要馬上離開現場。就算對方想留住你，也不要猶豫，可以找藉口或直接說「我要走了」，這樣能避免讓自己陷入更糟的情況。

●第4招「尋求幫助」：當你覺得自己處理不了或很無助時，不要害怕尋求幫助。可以找信任的朋友、家人、老師、輔導老師或醫護人員，他們會支持你，幫你找到解決辦法。

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙強調，建立親密關係應該循序漸進，操之過急反而容易傷害彼此的感情。情侶交往時，應該尊重對方對身體接觸的意願，因為每個人都有權利為自己的身體做出決定。如果某一方不願意讓對方碰觸自己的身體，就應該勇敢地表達拒絕，堅持自己的界限。

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