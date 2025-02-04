中年男輕忽高血壓 心血管疾病發生率6年翻6倍

▲詹育儒醫師呼籲民眾不要輕忽高血壓。（澄清醫院中港院區提供）

記者蘇金鳳／台中報導

一位40歲的男性工程師，6年來血壓逐年攀升、膽固醇偏高，驚覺身體恐出問題而求診，經心力危險預估，其心血管疾病發生率竟翻了近6倍，比75歲且無慢性病的男性更高，經適合的藥物控制，血壓及血脂穩定下來，也大幅降低心血管疾病發生率。

澄清醫院中港院區家醫科主治醫師詹育儒表示，男子帶著近6年的健康檢查報告求診，表示在家測量血壓偏高，約155/100mmHg，加上這幾年的健康檢查都有一些異常，所以前來求診。

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詹育儒表示，患者6年前健康檢查中就已顯示出輕微高血壓，約135/90mmHg，低密度膽固醇偏高149mg/dL，高密度膽固醇不足42mg/dL，血糖正常，且有抽菸習慣。當時評估其10年心血管疾病發生率約為6%，屬於低風險。

但這6年間患者並未就診，也未改變生活型態，仍每天抽一包菸，體重比6年前增加了約10公斤，除了血壓偏高之外，今年的體檢報告顯示低密度膽固醇升至193mg/dL，高密度膽固醇降至34mg/dL，飯前血糖異常151mg/dL，糖化血色素上升至7.0%，評估顯示，病患目前的10年心血管疾病發生率暴增至33%，已經比一個75歲且無慢性病的男性更高，是屬於心血管疾病高危險群。

詹育儒表示，經過一年努力，病患的血壓及血脂在藥物控制下穩定，而病患積極減重及飲食控制，目前已停止服用糖尿病藥物，但糖化血色素仍維持在5.7%。雖然他偶爾仍抽菸，但此時評估其10年心血管疾病發生率已降至4%，降幅達8倍之多。

經藥物控制 穩定血壓及血脂

詹育儒提醒民眾，心血管疾病風險往往在不知不覺中上升，三高並非終生必須服藥，但早期用藥降低心血管疾病風險非常重要，若能積極的飲食控制、減重及運動，後續也可能有機會減藥甚至停藥。

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