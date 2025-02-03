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OL子宮內膜異位 中醫化瘀緩解不適

2025/02/03 05:30
OL子宮內膜異位 中醫化瘀緩解不適

▲月經來時下腹悶脹痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／李維珊）

文／李維珊

OL子宮內膜異位 中醫化瘀緩解不適

▲圖3：照海。（照片提供／李維珊）

33歲的小云（化名），多年前在婦產科診所診斷為子宮內膜異位症，無相關手術史。她說：「月經來潮第1-3天下腹悶脹痛，常需服用止痛藥，且1週後，月經仍淋漓不止，非常困擾。綜合患者的表現症狀及舌脈診後，診斷證型為氣虛夾瘀，因此給予補氣活血處方，配合針灸治療。

OL子宮內膜異位 中醫化瘀緩解不適

▲圖2：太衝。（照片提供／李維珊）

經期後不再點滴出血

OL子宮內膜異位 中醫化瘀緩解不適

▲圖1：三陰交。（照片提供／李維珊）

由於患者工作需長時間久坐，建議她養成運動習慣來增進氣血循環，並叮囑平時少吃冰品及油炸類食物。這樣持續配合治療2個多月後，其經期不適症狀明顯緩解，經後也不再點滴出血。

子宮內膜是子宮內壁的組織，通常在每個月經週期中會增厚，並在月經來潮時脫落，和經血一起排出。內膜生長在子宮內壁以外稱為「異位」，約80%的內膜異位侵犯卵巢，即所謂的巧克力囊腫；生長於子宮肌層則稱為子宮腺肌症；另外子宮頸、直腸、骨盆腔內也可能發生。

異位的內膜可能會隨著月經週期出血，導致腹腔沾黏、影響子宮收縮功能等。

◎子宮內膜異位常見症狀

●經痛：劇烈的月經痛，尤其是月經開始的幾天。

●盆腔痛：在月經週期之外也會有持續性或間歇性疼痛，尤其是在性交或排便時感覺痛。

●月經不規則：可能會出現月經週期過長、出血過多或不規則的情況。

●不孕：子宮內膜異位症是女性不孕的常見原因之一，因為異位的組織可能影響卵巢和輸卵管的功能。

●其他症狀：如疲勞、消化不良、便秘、腹脹等。

子宮內膜異位症主要和內膜異常增生有關，可視為中醫的「血瘀」。而本症又隨著月經週期發作，和衝任二脈是否調和也息息相關，中藥方面以化瘀為主軸，調整患者的氣血平衡。

搭配針灸 調整氣血平衡

針灸方面，關元、三陰交（圖1）、太衝（圖2）、照海（圖3）等穴，可顯著改善子宮內膜異位症患者的痛經，因此中藥搭配針灸的效果事半功倍，患者平時在家也可自行按摩熱敷作保養。

子宮內膜異位症常受荷爾蒙影響，因此如蜂王乳及月見草油等補充雌激素的食品應盡量避免。

咖啡、冰品、食補、紅肉也可能會導致體內發炎或氣血運行不暢，亦須注意不要過量。當然身體不適，就醫尋求解方才是上策。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫師）

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