流感高峰來襲 診所、藥局春節開門 健保獎勵加成

▲西醫診所和社區藥局從除夕到初五（1月28日至2月2日），只要提供醫療服務，分別可獲得加碼3成的醫師診察費和藥事服務費。 （資料照）

記者邱芷柔／台北報導

國內春節前後將迎來流感疫情高峰，類流感單週就診上看15萬人次，為避免9天連假的看病人潮全擠進醫院，健保署昨宣布，從除夕到初五（1月28日至2月2日），只要提供醫療服務的西醫診所和社區藥局，醫師診察費和藥事服務費加碼3成，鼓勵診所和藥局春節期間開診，幫忙分流病患。

初一至初三157醫院特診1230診次

疾管署日前已宣布，今年初一至初三全國共157家醫院開設傳染病特別門診1230診次，比去年再多出100個診次；健保署署長石崇良說明，為避免輕症患者全擠進醫院，健保署鼓勵基層診所和藥局春節期間開診，診察費與藥事服務費將加碼3成作為獎勵。

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石崇良說，獎勵措施將從除夕至初五，也就是1月28日至2月2日，對提供醫療服務的診所及藥局，額外給予診察費和藥事服務費加碼3成，預計所需經費為1.14億元。

為了讓民眾在春節期間更方便就醫，健保署提供多種查詢就診資訊的方式。民眾可以透過健保署官網查詢，按路徑「首頁/健保服務/健保醫療服務/院所查詢/服務時段查詢」。也可下載「全民健保行動快易通-健康存摺」App，搜尋附近的診所或藥局。春節期間每日上午9時至下午5時，也可撥打免付費服務專線0800-030-598，或撥（02）4128-678。

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