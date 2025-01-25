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男師手麻無力難寫板書 腕隧道症候群惹禍

2025/01/25 05:30
男師手麻無力難寫板書 腕隧道症候群惹禍

▲圖3：高能量雷射。（照片提供／趙明哲）

文／趙明哲

男師手麻無力難寫板書 腕隧道症候群惹禍

▲圖2：超音波治療。（照片提供／趙明哲）

●案例1：「阿祥老師」（化名）因上課得經常抄寫板書，課餘時間還得處理公務文件，手腕使用頻率高，最近天冷，右手感到麻木加劇，拿筆時也常覺得拿不穩，不僅影響日常公文批示與學校作業批改，連騎摩托車也很不舒服。

男師手麻無力難寫板書 腕隧道症候群惹禍

▲圖1：高解析度超音波檢查。（照片提供／趙明哲）

●案例2：外送員「芬芬」（化名）日前因摔車導致手腕骨折，用鋼板固定，但術後1個多月仍覺得大拇指與食指處「感覺鈍鈍的」。雖然已暫停外送工作，但痠麻感依舊，讓她不知如何是好。

男師手麻無力難寫板書 腕隧道症候群惹禍

▲患者手腕長時間疼痛，務必就醫檢查；圖為情境照，圖中患者與本文無關。 （照片提供／趙明哲）

手腕過度使用 壓迫正中神經

這2名患者就醫後，立即安排高解析度超音波檢查（圖1），發現手腕處正中神經都有腫脹的現象，研判是「腕隧道症候群」作祟，經建議採取物理治療、適穿戴當輔具與高能量雷射治療三管齊下後，大幅加速神經癒合速度，總算又恢復職場活力。

「超音波檢查」及「神經傳導檢查」，都可以協助醫師確認患者是否有手腕正中神經被壓迫，也就是俗稱的「腕隧道症候群」。

2名患者拇指的前3指半腹側處麻痛明顯，多半發生於重覆手腕用力彎曲動作的患者，這個動作會造成正中神經重複被推擠壓迫，導致腫脹發炎，若是有其他糖尿病等危險因子，也會容易不斷復發難以根治。

以「阿祥老師」為例，除了接受超音波治療正中神經（圖2）外，也安排頸部肌力訓練端正坐姿，藉由調整桌椅高度與手肘肘靠及滑鼠手腕墊位置，讓手腕工作時盡可能有好的支撐，以維持水平，避免長時間彎曲，此外，下課及休閒空檔時，也可自行練習物理治療師教導的正中神經鬆動術，讓他的痠麻症狀逐步改善。

高能量雷射 減少神經腫脹促血循

至於「芬芬」則是因為骨折術後手腕腹側傷口疤痕增生沾黏，影響了正中神經通過的縫隙，一般的超音波治療不適合在鋼板附近執行，於是改採高能量雷射（圖3），以減少神經腫脹、軟化疤痕及促進血液循環，加上末端指間按摩與小肌肉收縮放鬆活動，手掌水腫情況也隨之減緩，手指彎曲伸直的角度增加，手麻症狀消失。

提醒民眾，腕隧道症候群的起因與危險因子有很多，若持續出現多根手指痠麻的症狀，建議及早就醫尋求正確的診斷，配合專業人員指導物理治療與姿勢調整，手指痠麻可望早日消失，樂在工作不卡卡。

（作者為崇心復健科診所院長）

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