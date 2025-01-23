61歲捐血鬥士罹血癌 骨髓移殖重生

▲陳先生（左2）骨髓移植成功，和院長趙有誠（左）、主任高偉堯（右）一同切下象徵重生的蛋糕。（台北慈濟醫院提供）

記者陳奕劭／新北報導

61歲陳先生熱心公益，1981年起捐出第1袋血，40多年來已捐血700多袋，但他去年因血紅素不足無法捐血，就醫檢查竟確診「急性骨髓性白血病」，前往台北慈濟骨髓幹細胞中心申請配對，日前接受骨髓移殖成功，順利出院。

血紅素不足無法捐血 就醫揪出重病

台北慈濟醫院血液科主任高偉堯指出，白血病又稱血癌，骨髓是人體的造血器官，骨髓癌變會過度增生不成熟的白血球，影響人體血液功能，侵犯其他器官，也就是「急性骨髓性白血病」，症狀通常以感染、發燒、出血、貧血為主，可能與基因異常有關，先期檢查可藉由白血球數量、基因變化狀態等判斷預後狀況，決定病人是否需要移植骨髓。

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他指出，現今「捐髓」不同於早期需要住院麻醉、抽取骨髓細胞，而是蒐集周邊幹細胞，將周邊血液經過體外特殊的過濾方式分離出幹細胞後，將剩餘的血液成分流回捐贈者的身體，不會影響健康。接受骨髓移植前，受贈病人須全身化療，清除體內的癌細胞與正常細胞，才能將周邊幹細胞輸入體內。

高偉堯說明，植入骨髓後2週是關鍵期，必須觀察白血球在病人體內能否穩定成長，才能從隔離房轉入普通病房，且移植半年內，必須服用免疫抑制劑，並密切追蹤，避免排斥反應或併發症。急性骨髓性白血病沒有預防方式，但維持健康作息與生活習慣可以防禦疾病侵擾。

陳先生經過此次歷劫重生，他說，往後餘生將用自己的經歷告訴社會大眾捐血的重要性，鼓勵罹癌病人堅強抗癌。

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