健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》高中生有高血壓 醫：先調整生活習慣

2025/11/03 20:10

萬芳醫院兒科部主任黃斯煒表示，當孩子有高血壓時，正確的生活習慣調整，降血壓效果比藥物還更好，生活習慣調整就包含：飲食控制、減重及運動；情境照。（圖取自freepik）

萬芳醫院兒科部主任黃斯煒表示，當孩子有高血壓時，正確的生活習慣調整，降血壓效果比藥物還更好，生活習慣調整就包含：飲食控制、減重及運動；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓不是30、40歲才有的問題，怎麼才10幾歲的高中生也會有高血壓困擾？萬芳醫院兒科部主任黃斯煒指出，高血壓的孩子大約佔了1-3%。當孩子有高血壓時，最重要的事情是「生活習慣調整」。正確的生活習慣調整，降血壓效果比藥物還更好，生活習慣調整就包含：飲食控制、減重及運動。

黃斯煒在臉書專頁「西v麵-小兒心臟科醫師黃斯煒」表示，據台灣研究，高血壓的兒童和青少年，2013年比起2000年更是成長了兩倍之多，且趨勢還在持續上升中。這些高血壓的孩子，如果沒有好好控制，血壓問題大多會一直跟著孩子到長大成人。13歲以下的孩子，會需要依照對照表查詢正常值；13歲以上的孩子，血壓的標準就和大人一樣，超過120／80mmHg就算是血壓升高。

孩子高血壓沒感覺？ 要積極控制

黃斯煒說，高血壓常常被稱作「隱形殺手」。主要因為高血壓平常可能都不會有症狀，但10年、20年若不好好控制的狀況下，會讓全身的器官發生病變，造成中風、心肌梗塞、慢性腎臟疾病、心臟肥大或心臟衰竭等問題。尤其當兒童或青少年時期就發生的高血壓，由於發生的時間更早，就會讓這些併發症更早發生，因此不可等閒視之。

孩子高血壓 原發性和繼發性

黃斯煒表示，孩子的高血壓，可以分成「原發性」和「繼發性」的高血壓。主要還是原發性高血壓為主，佔了90%以上。

●原發性高血壓：和大人的常見高血壓一樣，也是兒童最常見高血壓的原因。「原發性」高血壓是由多種因素造成的，像是種族、飲食習慣、肥胖、基因、遺傳等。這樣的高血壓一般可以透過生活習慣改變、飲食、或者藥物來控制。

●繼發性高血壓：高血壓是有「特定原因」造成的。一般只要治療這個「特定原因」，血壓就能夠恢復正常，不需要再吃藥。常見「繼發性」高血壓的原因，包含腎臟疾病、腎臟血管疾病、內分泌系統問題，或是一些先天性心臟病，如主動脈窄縮。如果可以解除這些特定原因，就可以讓血壓得到控制。因此，當發現孩子有高血壓，醫師會做一系列的檢查，確定孩子是不是「繼發性」的高血壓。

生活習慣調整

●飲食控制：飲食控制會建議開始減少鹽分的攝取，少吃太鹹的食物；建議採取「得舒飲食」，研究發現這樣的飲食方式可以有效降低血壓

●減重：體重控制也可以讓血壓下降。研究顯示，每下降1公斤的體重可以讓收縮壓下降1mmHg。許多孩子在成功減重之後，高血壓的問題也就隨之解決。

●運動：運動除了可以控制血壓之外，也是成功減重很重要的一環。一週運動3-4次、每次至少40分鐘的有氧運動，長期下來可以讓血壓下降3-7mmHg。除此之外，還有減重、燃脂的額外好處。

黃斯煒強調，在生活習慣改變幾個月之後，如果血壓還是沒有有效控制，這時才會加入降血壓藥物。不過值得一提的是，單純使用一種降血壓藥物的狀況下，收縮壓平均下降約8-10 mmHg，其實效果還是沒有「生活習慣調整」來得好。因此，高血壓的控制，應是以「生活習慣調整」為主，「藥物」為輔，才是長久之計。

