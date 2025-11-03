台南行動醫院出勤20場 服務上千人次

胸腔病院深入社區辦理健康篩檢活動，醫師為民眾進行問診評估。（胸腔病院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕協助推動「健康台灣」政策，衛生福利部胸腔病院前進社區舉行篩檢活動，方便鄉親就近參與，落實「早期發現、早期治療」的正確觀念，今年以來，累計已經開辦20場次，服務上千民眾，成效斐然，今天獲得台南市政府的表揚。

市府衛生局今天舉辦「行動醫院、全民健檢」成果發表會，肯定胸腔病院長期深耕社區、推展健康守護工作的貢獻，秉持專業與熱忱，主動出擊，提供完整的醫療檢查，以及衛教服務，有效扎根「定期健檢、守護幸福」的理念。

胸腔病院今年以東區大同門診為核心據點，辦理20場次的社區健康篩檢活動，讓上千名鄉親受惠，衛生局認為，該院透過社區整合性健檢行動，走進各里鄰，將健康服務延伸至民眾生活周邊，降低慢性病風險，讓預防醫學更貼近日常，團隊的用心與付出，值得鼓勵。

胸腔病院長黃紹宗表示，台灣邁入超高齡社會，每5人就有1位是老年人口，慢性疾病已成為影響國人健康的重要課題，為協助民眾及早掌握自身健康狀況，國民健康署持續推動成人預防保健服務，鼓勵民眾定期健康檢查，醫療團隊全力配合，深入基層，展現公醫體系守護民眾健康的決心。

黃紹宗說，成人預防保健服務內容包括身體檢查、血液生化檢驗、腎功能檢查及健康諮詢等項目，透過檢查能及早發現潛在健康風險，進而提升整體族群的健康水準，醫療團隊長期投入社區健康促進工作，不僅提供早期篩檢與治療服務，更重視健康教育與飲食指導，期能培養民眾主動關心自身健康的習慣，攜手打造健康、安全的社區環境。

