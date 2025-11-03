桃園市心理衛生中心+1 楊梅據點揭牌啟用

桃園市長張善政（左5）等人出席楊梅心理衛生中心揭牌儀式。（桃園市府提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕

桃園市政府衛生局今（3）日在楊梅1號社會住宅揭牌成立全市第5處社區心理衛生中心，透過資源投入，提供民眾免費心理諮詢，這也是市府配合衛生福利部「強化社會安全網第2期計畫」的重要里程碑，象徵桃園市心理健康資源網絡更完整，讓民眾在生活圈內即可獲得即時、專業的心理支持服務。

桃園市長張善政出席揭牌儀式表示，心理衛生中心以專業陪伴市民面對工作、情感等壓力，市民可善用心理衛生中心專業資源，與心理專業人士暢聊、抒發心中感受。楊梅心理衛生中心設置於環境優美的楊梅1號社會住宅，是繼八德、桃園、蘆竹及平鎮之後設置的第5處心理衛生據點，可就近服務楊梅、觀音及新屋等鄰近地區市民，市府將持續努力尋找適合地點，照顧市民身心健康。

請繼續往下閱讀...

衛福部心理健康司司長陳柏熹指出，社區心理衛生中心是社會安全網的一部分，市民可以主動走入中心尋求幫助，心衛中心專業人員也會走進社區，主動關懷需要幫助者。

揭牌儀式同步首映桃園市社區心理衛生中心形象影片，由兩位演員演出，以細膩情感傳達「關心自己、照顧心情」的核心理念。關懷大使于子育分享，透過在電視劇《我們與惡的距離2》中飾演公衛護士，進而認識各機關單位、醫護人員以及醫療單位的辛勞，感到很榮幸能擔任關懷大使，為桃市心理健康環境盡一點心意。

形象影片主演陽靚也說，每個人都會有感到失落、孤單的時候，在當下若有傾聽者或陪伴者提供支持的力量，將顯得格外重要，呼籲大家在需要時主動尋求支持與陪伴。

衛生局長賈蔚提到，楊梅心理衛生中心不僅提供心理諮詢、職能評估、護理衛教等服務，每月還定期舉辦心理健康課程活動，引導民眾提升自我覺察與情緒調適能力，為楊梅、新屋及觀音區共計31萬名市民提供心理健康照護。楊梅區社區心理衛生中心專線（03）481-1580。

包括楊梅區長施永恭、衛福部桃園療養院長邱獻章、桃園市遠樂心理健康關懷協會理事長鄭忠豪、桃園市諮商心理師公會副理事長李履前、立委涂權吉、市議員周玉琴、鄭淑方等人均一同出席。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法