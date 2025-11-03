自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

桃園市心理衛生中心+1 楊梅據點揭牌啟用

2025/11/03 21:59

桃園市長張善政（左5）等人出席楊梅心理衛生中心揭牌儀式。（桃園市府提供）

桃園市長張善政（左5）等人出席楊梅心理衛生中心揭牌儀式。（桃園市府提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕

桃園市政府衛生局今（3）日在楊梅1號社會住宅揭牌成立全市第5處社區心理衛生中心，透過資源投入，提供民眾免費心理諮詢，這也是市府配合衛生福利部「強化社會安全網第2期計畫」的重要里程碑，象徵桃園市心理健康資源網絡更完整，讓民眾在生活圈內即可獲得即時、專業的心理支持服務。

桃園市長張善政出席揭牌儀式表示，心理衛生中心以專業陪伴市民面對工作、情感等壓力，市民可善用心理衛生中心專業資源，與心理專業人士暢聊、抒發心中感受。楊梅心理衛生中心設置於環境優美的楊梅1號社會住宅，是繼八德、桃園、蘆竹及平鎮之後設置的第5處心理衛生據點，可就近服務楊梅、觀音及新屋等鄰近地區市民，市府將持續努力尋找適合地點，照顧市民身心健康。

衛福部心理健康司司長陳柏熹指出，社區心理衛生中心是社會安全網的一部分，市民可以主動走入中心尋求幫助，心衛中心專業人員也會走進社區，主動關懷需要幫助者。

揭牌儀式同步首映桃園市社區心理衛生中心形象影片，由兩位演員演出，以細膩情感傳達「關心自己、照顧心情」的核心理念。關懷大使于子育分享，透過在電視劇《我們與惡的距離2》中飾演公衛護士，進而認識各機關單位、醫護人員以及醫療單位的辛勞，感到很榮幸能擔任關懷大使，為桃市心理健康環境盡一點心意。

形象影片主演陽靚也說，每個人都會有感到失落、孤單的時候，在當下若有傾聽者或陪伴者提供支持的力量，將顯得格外重要，呼籲大家在需要時主動尋求支持與陪伴。

衛生局長賈蔚提到，楊梅心理衛生中心不僅提供心理諮詢、職能評估、護理衛教等服務，每月還定期舉辦心理健康課程活動，引導民眾提升自我覺察與情緒調適能力，為楊梅、新屋及觀音區共計31萬名市民提供心理健康照護。楊梅區社區心理衛生中心專線（03）481-1580。

包括楊梅區長施永恭、衛福部桃園療養院長邱獻章、桃園市遠樂心理健康關懷協會理事長鄭忠豪、桃園市諮商心理師公會副理事長李履前、立委涂權吉、市議員周玉琴、鄭淑方等人均一同出席。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中