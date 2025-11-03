健康網》握力變弱「早衰」警訊 恐連帶憂鬱、腎病上身

打不開瓶蓋，恐是握力出問題，握力減弱不只是手沒力，還可能有早衰、腎臟問題與憂鬱症等問題，要小心；示意圖。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕提東西、開瓶蓋、打掃家務，看似簡單的日常動作，其實都仰賴「握力」。近年來握力不僅是肌力的象徵，更被視為評估身體功能與健康的重要指標。最新研究指出，握力減弱不只是手沒力，還可能有早衰、腎臟問題與憂鬱症等問題，恐是身心同時亮紅燈的警訊。

胱抑素C與膽固醇比高 低握力風險早現

董氏基金會引述2025年3月刊登於《老化臨床與實驗研究》（Clinical and Experimental Gerontology）期刊的研究指出，阿拉伯聯合大公國沙迦大學學者分析「歐洲健康、老化與退休調查（SHARE）」計畫資料，追蹤自2015至2022 年間、來自12國、50歲以上，共17698名長者。

請繼續往下閱讀...

研究顯示，以血漿胱抑素C與總膽固醇比值可預測未來出現低握力的風險。比值愈高者，握力下降愈早，且與憂鬱症、高血壓、糖尿病、阿茲海默症及骨關節炎等疾病顯著相關；日常生活能力如爬樓梯、穿衣或從椅子起身的困難度也同步上升。

人體老化呈斷崖式下滑 3關卡需特別留意

國立屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興指出，人體老化並非緩慢線性進行，而是呈現「斷崖式衰退」。研究發現生理功能常在40、60、75 歲3個階段明顯下滑，一旦退化便難以恢復。他提醒，許多人誤以為「老了沒力」是自然現象，其實握力衰退是可預防、可延緩的，只要採取正確運動與肌力訓練，就能扭轉頹勢。

他建議，民眾可善用居家附近的運動場域或銀髮健身俱樂部，設定具意義的「人生運動目標」，如馬拉松、泳渡、自行車環島或健走朝聖等，讓運動更有動機與持續性，不僅延緩肌肉流失，也能維持心理滿足感與社交連結。

憂鬱與握力互為因果 「提不起勁」恐是警訊

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，握力是身心健康的重要晴雨表。當人出現早期憂鬱現象時，常對事物失去興趣、提不起勁、不想活動，進而減少運動量、導致肌肉萎縮與骨骼負擔增加，形成「行動力下降—活動更少—肌肉更弱」的惡性循環。

她提醒，若感覺握力變弱、常覺疲倦或提不起精神，可能是身體與心理同步求救的訊號。此時不妨先從情緒穩定著手，運動是不二法門；即使在床上也可嘗試簡單的平躺舉腳運動，若之後腿痠代表肌群已被有效啟動。

規律運動能促進大腦分泌血清素與腦內啡，有助改善情緒與睡眠品質，亦能維持肌力與代謝健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

運動促腦內啡分泌 穩情緒、護肌力一舉兩得

葉雅馨指出，規律運動能促進大腦分泌血清素與腦內啡，有助改善情緒與睡眠品質，亦能維持肌力與代謝健康。研究中提及的「胱抑素C」也是腎臟功能的指標，若數值偏高可能代表腎功能下降，間接影響肌肉健康。慢性疾病長期存在也容易讓人情緒低落、生活滿意度下降。

她建議，若出現持續2週以上的情緒低落、食慾不振、胸悶或活動力顯著下降，應透過憂鬱情緒量表檢測自我狀況，必要時尋求精神科或心理師協助，避免病情惡化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法