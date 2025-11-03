健康網》口乾、嘴破恐是免疫在求救！ 醫教5招重建身體平衡

口乾、甚至刷牙時牙齦流血，恐非小事，專家表示，這是身體免疫下降警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當民眾感覺嘴巴乾乾的，又或是刷牙會流血，可能容易輕忽。台北榮總遺傳優生科主任張家銘提醒，不少人可能以為只是上火，其實這可能是身體免疫發出的第一個警訊，一旦免疫力不佳，將可能造成健康風險。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」分享，2025年一篇發表在《Frontiers in Immunology》的綜論，整理最新的研究，幫大家對「口乾」這件事有了更新一層的認識。這篇研究深入探討了唾液腺裡的一群免疫細胞：巨噬細胞，這些細胞原來不是只在打仗時才出現，它們平常就默默在修復、保養、還能預防免疫系統走鐘。

唾液腺的巨噬細胞不只是「抗菌用的」，它們還參與修復、調節、甚至與神經、血管、上皮細胞之間有精密的對話網絡。當這個生態平衡被破壞，不只會口乾，還可能引發慢性發炎、自體免疫、甚至影響全身健康。

女性容易口乾，原來和免疫有關。張家銘說明，乾燥症9成發生在女性，而且多半在更年期後發作。這不只是荷爾蒙下降的問題，而是「唾液腺的免疫平衡」出了狀況。唾液腺裡的巨噬細胞有2種：一種是長壽又穩定的「守護型」，會自己複製自己、維持組織的平衡；另一種是壽命短、隨時待命的「哨兵型」，主要負責應急反應。

男性的唾液腺裡多半是守護型，但女性的則主要靠哨兵型來輪替。也就是說，女性的唾液腺天然比較敏感、比較容易受到刺激而出現過度發炎反應，尤其年紀增長後，這種不穩定會更明顯。

當我們壓力大、睡不好時，身體的副交感神經功能變弱，唾液腺的巨噬細胞就會進入一種「不想動」的狀態，連本來要分泌幫助修復的肝細胞生長因子（HGF）或白介素-6（IL-6）都少了。

這時可能會開始覺得，嘴巴乾、唇角破、舌頭麻、味覺變怪，甚至刷牙時牙齦流血。這些症狀，不只出現在嘴裡，而是反映身體整體的「修復力」正在下降。

根據這些最新研究，張家銘提供民眾生活上的建議，幫助重建身體的生態平衡：

●觀察自己是否長期有口乾、口破、口臭問題

如果每天早上醒來都覺得嘴巴乾得像沙漠，或常常嘴角破裂、舌頭發麻，這些都可能是唾液腺裡的巨噬細胞開始「失能」的表現。這時就該檢視自己的生活作息與壓力源。

●養成刺激唾液分泌的好習慣

例如吃完飯後含一點檸檬水，甚至用溫水漱口，這些簡單的小動作，都能刺激唾液腺分泌，活化當地免疫細胞的循環。

●睡覺不是「累了才睡」，而是讓免疫系統補班

每天至少7小時的深層睡眠，特別是晚上10點到2點這段時間，是副交感神經最活躍的黃金時段。

●女性在更年期後特別要留意營養抗氧化的補充

維生素E、魚油（Omega-3）、薑黃這些營養素，能幫助巨噬細胞維持「守護型」狀態，減少不必要的發炎與纖維化風險。

●如果正在服用藥物，留意是否會造成唾液腺壓抑

像是抗憂鬱藥、降壓藥、抗組織胺等，都可能讓唾液分泌量下降，進而讓口腔環境失衡。建議可以跟醫師討論是否有替代選項，或需進行唾液功能檢測。

張家銘總結，一滴唾液不只是口腔健康，更是一整套免疫與再生的縮影。健康不是「免疫越強越好」，而是「免疫會收手」。而這樣的平衡，就藏在每天的生活細節裡。

