泡澡「眼睛上吊」 心肌梗塞送醫救命

▲許先生（中）去年心肌梗塞發作，太太（左）及時協助送醫後，幸運康復。 （記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

泡澡是許多人勞累一天後的小確幸，但50多歲的許先生說，他去年泡澡期間，險些因心肌梗塞喪命，還好太太及時發現他在浴室「眼睛上吊、口吐白沫」，送醫搶救後幸運康復；心臟內科醫師也提醒，心肌梗塞發作往往沒有預警，民眾若出現胸痛、左臂、背部疼痛、呼吸困難，務必立刻撥打119，並確保身邊有其他人可以協助急救、送醫。

許先生分享自身經驗指出，他去年7月10日在家中泡澡放鬆，左胸口與左上臂突然感到劇烈疼痛，本以為是中暑，請太太刮痧後明顯好轉，回到浴室繼續泡澡，卻無預警失去意識，幸好太太及時發現他呼吸聲異常，進浴室見他雙眼上吊、口吐白沫，急忙聯繫119送醫。

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許先生表示，救治過程他完全沒有意識，10多天後才慢慢恢復知覺，幸好後來順利回到正常生活，只要跟著醫囑、配合家人的關注與飲食調適即可，他也呼籲有類似經驗的病友，如果有不舒服一定要和醫師溝通，平時也務必配合團隊建議，持續控制疾病風險。

北醫附醫心臟內科專任主治醫師蕭卜源則提到，三高、長者、吸菸是心肌梗塞的高風險族群，但像許先生這樣完全沒有慢性病史或抽菸等不良習慣的民眾，有時也會出現心肌梗塞。

4大典型症狀 提高警覺

蕭卜源提醒，「胸痛、左臂、背部疼痛、呼吸困難」是心肌梗塞的4大典型症狀，其中又以胸痛最為常見，但有些患者胸痛症狀會間歇性發作，導致民眾輕忽，延誤就醫治療時機。

因此，蕭卜源強調，民眾若出現前述症狀，務必儘快聯繫119，並確保身邊有可信賴的親友，在發生意外時可以協助急救，並持續到救護人員到場接手為止，且近期天氣又將轉冷，民眾務必注意保暖、提高警覺。

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