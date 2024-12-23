頭部外傷聽力受損 3症狀判斷顱底骨折

▲聽小骨斷裂要靠手術來解決修補才能夠恢復聽力。（照片提供／王拔群）

文／王拔群

顳骨是頭顱骨骼的一部分，內耳的構造就是深藏在顳骨中，受到旁邊堅硬骨頭的保護，然而當發生頭部外傷時，有時候會造成顱底骨折、顱骨震盪，這個時候都會影響到耳朵的功能。

常見的顱底骨折可以分為與岩骨塉平行或垂直，平行岩骨塉的骨折較為常見，而垂直岩骨塉的骨折較為嚴重。現在又有新的分類方法來判別內耳的耳蝸是否有受到侵犯，一般顱底的骨折最常見3個症狀：有很明顯的頭部外傷病史、意識短暫或是長期喪失、外耳流血情況，這個時候就會很明確判別是發生了顱底骨折。

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恢復成效及恢復時間長短，視當時受傷的嚴重程度而異。

靠手術修補才能夠恢復聽力

顱底骨折也會造成耳部的震盪，病人有可能會有受傷後眩暈情形，必須要靠藥物及復健慢慢恢復。

外傷亦會造成顏面神經水腫麻痺而需手術減壓。

而耳蝸的部分，如果造成聽力損傷，通常都相當嚴重而不可恢復。

此外，中耳的聽小骨也可能在頭部外傷中受到傷害而造成聽小骨斷裂，這個時候必須要靠手術來解決，重新修補聽小骨，才能夠恢復聽力。

（作者為國泰醫院耳鼻喉科主任級主治醫師）

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