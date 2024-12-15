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健康 > 抗老養生 > 運動復健

氣溫驟降沒暖身 當心「閃到腰」

2024/12/15 05:30

▲冷氣團來襲時，肌肉因氣溫降低會收縮、循環變差，容易變得僵硬，即使是一些日常動作，都可能閃到腰；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

▲冷氣團來襲時，肌肉因氣溫降低會收縮、循環變差，容易變得僵硬，即使是一些日常動作，都可能閃到腰；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

台北市長蔣萬安因為「閃到腰」而暫停公開活動。醫師提醒，冷氣團來襲時，肌肉因氣溫降低會收縮、循環變差，容易變得僵硬，即使是一些日常動作，都可能閃到腰。

肌肉容易因僵硬拉傷

復健科開業醫師陳昭蓉表示，天氣轉冷時，「閃到腰」的機率會大幅提升，特別是在清晨身體尚未暖和情況下，風險更高。她指出，像是早上剛起床後刷牙、穿襪子或鞋子等彎腰動作，如果肌肉尚未充分活動，就容易因僵硬而拉傷、閃到腰。

陳昭蓉提醒，有背痛病史或曾經腰部受傷的人，由於腰椎結構較不穩定，更容易因姿勢不當再次受傷，例如彎腰拿東西時未彎曲膝蓋，就是常見原因，此外40歲以上的人因脊椎逐漸退化，加上肌肉力量不足，對脊椎的保護能力減弱，更容易出現相關問題，即使平常有運動習慣，也可能因運動時姿勢不正確或舊傷，增加腰部受傷的風險。

陳昭蓉指出，閃到腰的情況有輕重之分，最常見的是肌肉拉傷，但如果是涉及脊椎問題，例如椎間盤突出壓迫到坐骨神經，可能會出現神經壓迫的症狀。

急性期應熱敷多休息

萬一「閃到腰」該怎麼辦？陳昭蓉建議，急性期應多加休息，避免進行不當活動，若家中有護腰帶，可用來穩定腰椎並減少受力。大多數急性拉傷適合採用「熱敷」，以促進血液循環、放鬆肌肉並有效緩解疼痛，但如果是因撞擊造成的出血和腫脹，則需改用「冰敷」。她也強調，若自行處理後症狀未改善，甚至出現惡化，則建議盡快就醫。

陳昭蓉提醒，無論年齡大小，良好的姿勢與適當的運動習慣，都是避免腰部受傷的關鍵，尤其氣溫驟降，運動前應充分暖身，日常活動彎腰時應彎曲膝蓋，避免腰部承受過大壓力。

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