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黃金時段做對3件事 孩子長高高
記者陳鳳麗／南投報導
很多家長擔心孩子長不高，部立南投醫院中醫科醫師賴卉蓮指出，若想幫孩子長高，可把握其第二性徵出現後的時期，幫孩子做3件事，包括：多幫孩子補充蛋白質、鈣質、維生素D；鼓勵多做跳繩等彈跳運動；教孩子按摩「足三里」、「內關」及「湧泉」穴位，藉此調理脾胃，幫助長高。
第二性徵出現後轉骨 家長把握良機
賴卉蓮指出，進入青春期後，會逐漸出現第二性徵，當第二性徵出現後便是轉骨的黃金期。該階段與脾胃機能及腎氣充足與否息息相關，且該階段對於鈣質、蛋白質、熱量的需求大幅增加，脾胃好才能吸收營養，因此若家長因孩子轉骨問題帶去看中醫，中醫師會以補腎健脾為主，會加入補益氣血的藥材作為「轉骨方」。
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至於市面上有許多種轉骨方，應改如何挑選？賴卉蓮表示，「轉骨方」不單單只是幫助長高，在小孩進入青春期後，因為荷爾蒙的改變，容易身心失調、長青春痘或堆積脂肪，有的孩子升上國中後有課業壓力、經期不適等問題，都可一起調理，因此建議父母帶孩子找合格中醫師諮詢調理，為孩子制定「專屬轉骨方」。
賴卉蓮建議，如果孩子排斥吃轉骨方、保健品，家長可協助孩子做3件事來幫助長高。
1.在孩子的飲食中，多為他們補充蛋白質、鈣質和維生素D的食物，少吃高糖、高油脂食物。
2.鼓勵孩子規律的運動，尤其是打籃球、羽球、排球或是跳繩等彈跳運動。
3.教孩子按壓3個可幫助長高的穴位，分別是：位於小腿外側、膝下4橫指，脛骨外緣處的「足三里」（圖1）；位於足底中心的「湧泉」（圖2）；位於手臂內側，腕橫紋上3吋，兩筋之間的「內關」（圖3）等穴位，這幾個穴位可調整腸胃、舒緩情緒透調理腎氣。
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