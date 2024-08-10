6歲童心雜音 揪出先天性「心房中膈缺損」

6歲女童心房中膈上出現破洞，透過「心導管放置安普拉茲關閉器」手術，關閉破洞。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

6歲女童小葉與小云（化名），分別因門診時發現有心雜音，心臟超音波檢查確診為「心房中膈缺損」，左右心房中間有1個約1公分大的破洞，右心房也有輕度擴大，2人經「心導管放置安普拉茲關閉器」手術，成功關閉破洞，2童術後第4天已出院，也無任何併發症。

先天性心臟病 發生率1/1500

奇美醫院兒科部主治醫師陳俊宇表示，心房中膈缺損是先天性心臟病的一種，因心房中膈上出現破洞，導致左、右心房的血液相互交通，發生機率約1/1500，是相當常見的先天性心臟病，若不及時處理，日後可能逐漸出現肺動脈高壓、心臟衰竭或心律不整等嚴重的心臟問題。

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他提醒家長，對於孩童心臟健康的警訊不可忽視，例如心悸、頭痛、體力衰退，甚至心雜音、暈厥、經常呼吸喘、家族有猝死病史等，建議安排心電圖及心臟超音波等詳細檢查，尤其家族有心臟病史者，更應定期健康檢查，注意飲食均衡、活動適度、預防感染及依醫囑按時服藥並定期回診。

陳俊宇醫師表示，「心房中膈缺損」是指心房中膈上出現破洞，導致左、右心房的血液相互交通，是相當常見的先天性心臟病。（記者劉婉君攝）

心導管術式免「開心」術後當晚可下床

陳俊宇說，以心導管技術取代開心手術，疤痕較小，且復原時間快，健保有給付。以小葉和小芸為例，手術傷口僅在大腿內側留有2個幾乎看不見的微小針孔，術後當晚2人就可下床行走。不過，也需注意仍有少數併發症可能發生，例如傷口血腫、心包膜積水（〈1%）、心律不整、房室傳導阻塞、休克、血管傷害及感染，極少數會有磨損或是關閉器脫落（以上合併統計約1%）。

陳俊宇醫師（中）透過心導管手術，成功關閉2名女童的心臟破洞。（記者劉婉君攝）

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