自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

6歲童心雜音 揪出先天性「心房中膈缺損」

2024/08/10 05:30

6歲女童心房中膈上出現破洞，透過「心導管放置安普拉茲關閉器」手術，關閉破洞。（記者劉婉君攝）

6歲女童心房中膈上出現破洞，透過「心導管放置安普拉茲關閉器」手術，關閉破洞。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

6歲女童小葉與小云（化名），分別因門診時發現有心雜音，心臟超音波檢查確診為「心房中膈缺損」，左右心房中間有1個約1公分大的破洞，右心房也有輕度擴大，2人經「心導管放置安普拉茲關閉器」手術，成功關閉破洞，2童術後第4天已出院，也無任何併發症。

先天性心臟病 發生率1/1500

奇美醫院兒科部主治醫師陳俊宇表示，心房中膈缺損是先天性心臟病的一種，因心房中膈上出現破洞，導致左、右心房的血液相互交通，發生機率約1/1500，是相當常見的先天性心臟病，若不及時處理，日後可能逐漸出現肺動脈高壓、心臟衰竭或心律不整等嚴重的心臟問題。

他提醒家長，對於孩童心臟健康的警訊不可忽視，例如心悸、頭痛、體力衰退，甚至心雜音、暈厥、經常呼吸喘、家族有猝死病史等，建議安排心電圖及心臟超音波等詳細檢查，尤其家族有心臟病史者，更應定期健康檢查，注意飲食均衡、活動適度、預防感染及依醫囑按時服藥並定期回診。

陳俊宇醫師表示，「心房中膈缺損」是指心房中膈上出現破洞，導致左、右心房的血液相互交通，是相當常見的先天性心臟病。（記者劉婉君攝）

陳俊宇醫師表示，「心房中膈缺損」是指心房中膈上出現破洞，導致左、右心房的血液相互交通，是相當常見的先天性心臟病。（記者劉婉君攝）

心導管術式免「開心」術後當晚可下床

陳俊宇說，以心導管技術取代開心手術，疤痕較小，且復原時間快，健保有給付。以小葉和小芸為例，手術傷口僅在大腿內側留有2個幾乎看不見的微小針孔，術後當晚2人就可下床行走。不過，也需注意仍有少數併發症可能發生，例如傷口血腫、心包膜積水（〈1%）、心律不整、房室傳導阻塞、休克、血管傷害及感染，極少數會有磨損或是關閉器脫落（以上合併統計約1%）。

陳俊宇醫師（中）透過心導管手術，成功關閉2名女童的心臟破洞。（記者劉婉君攝）

陳俊宇醫師（中）透過心導管手術，成功關閉2名女童的心臟破洞。（記者劉婉君攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中