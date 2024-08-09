愛吃油炸 39歲男血便罹直腸癌

林昌霖醫師（左）為蔣先生進行達文西機械手臂手術切除腫瘤，半年來恢復良好。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

39歲的蔣先生愛吃油炸食物，今年1月血便不在意，太太要他就醫，竟發現罹患直腸癌第3期，接受達文西機械手臂手術切除腫瘤及化療，恢復良好，5月歡喜迎接小女兒出生；醫師提醒，外食族增加、飲食又多油炸，大腸癌族群有年輕化趨勢，愛吃油炸及有家族史等高風險者應注意。

台中榮總大腸直腸外科主任蔣鋒帆表示，大腸癌曾連續15年蟬聯十大癌症發生人數之首，目前仍是發生率排名第2，每年新診斷個案約1.6萬人，等同於每32分鐘左右就有1人被診斷是大腸癌，由於早期無明顯症狀，等到發生血便、大便習慣改變或是體重驟減，大多是中晚期。

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健保去年起，給付達文西機械手臂治療直腸癌手術費用，但是耗材需自費。（記者蔡淑媛翻攝）

趕緊開刀化療 喜迎小女兒出生

中榮大腸直腸外科醫師林昌霖指出，蔣先生上班時，中午吃便當，加上每週至少吃2次油炸食物，就醫發現在直腸有約4公分腫瘤，並轉移到淋巴結，如果再晚半年就醫，癌細胞可能遠端轉移到肝臟、肺臟，由於直腸周邊有自主神系統，選擇接受達文西機械手臂手術能更精準及靈活切除，對於排尿及性功能更完整保留。

蔣先生分享說，自己血便1個月，原以為是吃火龍果或嚼檳榔造成，並不在意，當時懷孕7個月的妻子要求他就醫檢查才發現罹患大腸癌，趕緊手術治療，才能好好照顧妻女，術後1個月就回到工廠工作，接著迎接小女兒出生，現在戒掉檳榔和愛吃油炸飲食的習慣，珍惜當爸爸的機會。

林昌霖、黃俋霖2位醫師指出，大腸癌手術包括傳統開腹、腹腔鏡及達文西機械手臂手術，依患者狀況可選擇不同手術，對於男性骨盆腔較女性小、及直腸腫瘤，可評估做達文西機械手術，健保在去年起，針對直腸癌做達文西手術，給付手術費用，但是耗材需自費。

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