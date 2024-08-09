自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

愛吃油炸 39歲男血便罹直腸癌

2024/08/09 05:30

林昌霖醫師（左）為蔣先生進行達文西機械手臂手術切除腫瘤，半年來恢復良好。（記者蔡淑媛攝）

林昌霖醫師（左）為蔣先生進行達文西機械手臂手術切除腫瘤，半年來恢復良好。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

39歲的蔣先生愛吃油炸食物，今年1月血便不在意，太太要他就醫，竟發現罹患直腸癌第3期，接受達文西機械手臂手術切除腫瘤及化療，恢復良好，5月歡喜迎接小女兒出生；醫師提醒，外食族增加、飲食又多油炸，大腸癌族群有年輕化趨勢，愛吃油炸及有家族史等高風險者應注意。

台中榮總大腸直腸外科主任蔣鋒帆表示，大腸癌曾連續15年蟬聯十大癌症發生人數之首，目前仍是發生率排名第2，每年新診斷個案約1.6萬人，等同於每32分鐘左右就有1人被診斷是大腸癌，由於早期無明顯症狀，等到發生血便、大便習慣改變或是體重驟減，大多是中晚期。

健保去年起，給付達文西機械手臂治療直腸癌手術費用，但是耗材需自費。（記者蔡淑媛翻攝）

健保去年起，給付達文西機械手臂治療直腸癌手術費用，但是耗材需自費。（記者蔡淑媛翻攝）

趕緊開刀化療 喜迎小女兒出生

中榮大腸直腸外科醫師林昌霖指出，蔣先生上班時，中午吃便當，加上每週至少吃2次油炸食物，就醫發現在直腸有約4公分腫瘤，並轉移到淋巴結，如果再晚半年就醫，癌細胞可能遠端轉移到肝臟、肺臟，由於直腸周邊有自主神系統，選擇接受達文西機械手臂手術能更精準及靈活切除，對於排尿及性功能更完整保留。

蔣先生分享說，自己血便1個月，原以為是吃火龍果或嚼檳榔造成，並不在意，當時懷孕7個月的妻子要求他就醫檢查才發現罹患大腸癌，趕緊手術治療，才能好好照顧妻女，術後1個月就回到工廠工作，接著迎接小女兒出生，現在戒掉檳榔和愛吃油炸飲食的習慣，珍惜當爸爸的機會。

林昌霖、黃俋霖2位醫師指出，大腸癌手術包括傳統開腹、腹腔鏡及達文西機械手臂手術，依患者狀況可選擇不同手術，對於男性骨盆腔較女性小、及直腸腫瘤，可評估做達文西機械手術，健保在去年起，針對直腸癌做達文西手術，給付手術費用，但是耗材需自費。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中