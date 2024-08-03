巢期不可怕 重拾自我擁抱精采熟齡

▲自從孩子到外地工作、唸書後，黃女士頓失生活重心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／薛媛云

▲空蕩蕩的家讓黃女士常覺得情緒低落；示意圖。（照片提供／薛媛云）

55歲的黃女士（化名）多年前，自從孩子出生後，就是全職的家庭主婦。雖然在孩子唸國小高年級後，曾經重返職場，但她仍以孩子的作息為生活重心，不敢做全職工作，只在白天兼職且假日會花費許多時間陪孩子，例如接送孩去補習班和上才藝班之類，鮮少有自己的休閒時間。

不知不覺中，孩子都長大到外地工作、唸書，因此她每天都會打視訊電話給兒女，且規定他們要在10點前回到居住地，也會不定期去兒女唸書或工作的地區看望他們，又希望他們能常回家看她。如果兒女有事不能返家，她會覺得若有所失、情緒低落，甚至偶會情緒勒索兒女。

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近幾年她一直都覺得很不開心，但又不知道生活出現什麼問題，兒女卻覺得媽媽很緊迫盯人，感到很困擾，勸她接受心理諮商。

經過諮商，心理師認為，黃女士可能有輕微憂鬱症，起因是因為她正在經歷空巢期。空巢期指的是當孩子逐漸長大，都離開家裡生活，且較獨立自主時，家中只剩下父母，而父母需面對照顧者角色轉變的困擾，因而產生情緒困擾。

重新規劃生活 培養興趣

有空巢期問題的女性比男性多，因為從懷孕到哺乳過程，為媽媽跟孩子連結最緊密的時候，且如果之後的養育生活中，如果擔任家庭主婦或是主要的生活重心為照顧孩子的媽媽，那就更容易有這樣的狀況出現。

心理師建議她，可嘗試以下方法，降低空巢期的情緒困擾：

●規劃新的生活模式：過去需要接送小孩的時間，現在變得空閒下來了，所以需要重新規劃生活模式，可能是去上課、旅遊、運動、規劃與另一半的晚餐等。

●培養休閒興趣：大多數的父母可能都忘記以前最喜歡的休閒興趣是什麼了，所以無論是重新找回原本喜歡的休閒興趣，或是培養新的，都是很不錯的選擇。

坦然與孩子溝通 轉移重心

●與孩子溝通：畢竟孩子已經成年，他們已有自己的生活，所以可與孩子表達自己的擔憂之處，並一起找出雙方可接受的相處模式。

●重新認識自己和另一半：可多花時間在覺察自身情緒、想法等，並與另一半增加互動的時間。

（作者為步步心理治療所所長）

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