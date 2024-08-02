經顱磁刺激＋讀腦術 改善退化病況

▲經顱磁刺激術可應用於退化性疾病與中風疾病治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（蔡泊意提供）

記者林惠琴／台北報導

▲經顱磁刺激術原理是利用磁場刺激腦殘存區域或正常區域活化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （蔡泊意提供）

神經系統退化是高齡社會難題，會造成記憶減退、走路無力、易嗆咳、便秘與尿失禁、失智現象等，台北榮總將經顱磁刺激術（rTMS）進一步結合腦機介面讀腦術，利用即時大腦狀態分析回饋介入串連，9成患者做完2個療程，病況有改善。

北榮：9成患者做完2個療程有起色

北榮復健醫學部神經復健科主任蔡泊意表示，高齡族群出現記憶減退、走路無力等症狀，除了血管神經退化外，也多與腦中風、巴金森氏症有關。她解釋，大腦小血管病變會造成萎縮、新陳代謝不佳，思考、記憶功能減退；平衡功能不良容易跌倒；肌肉力量不足導致肌少症及吞嚥困難；缺乏腹部、軀幹大肌肉活動，神經退化將使腸道及骨盆肌功能不佳，出現便秘與尿失禁。

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面對高齡族群困境，蔡泊意指出，臨床已將「經顱磁刺激術」應用於退化性疾病與中風疾病治療，原理利用磁場刺激腦殘存區域或正常區域活化，取代壞死區域機能，不是侵入式治療，無疼痛，也無傷口。

蔡泊意說明，北榮已治療5000人以上，針對大腦皮質區、皮質下區，腦幹區，後循環區等4大區，以及動作、認知、語言、吞嚥咀嚼、平衡、視覺、腸道、膀胱、疼痛感覺系統等9大功能，制定相對應治療模式，包含腦區定位、參數設定等。

蔡泊意指出，9成患者做完2個療程有改善，7成可達20%至30%的進步，甚至1/20取得大幅度進展，有些個案恢復正常，但成效須視原功能而定，中度以上進步效果至少70%以上，萬一很差則進步較慢。不過，此療程尚無健保給付，醫療機構每次收費約3000元至5000元不等。

蔡泊意也提到，這項療法困難在於刺激參數設定及定位精準度，已進一步導入腦機介面讀腦術，利用即時大腦狀態分析回饋介入串連，技術獲得未來科技獎與國家新創獎，並將於今日在台北世貿一館舉行的高齡健康產業博覽會展出。

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