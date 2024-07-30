手肘內側疼痛 小心高爾夫球肘

▲高爾夫球肘是前臂彎曲肌肉群在手肘附著處發炎；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

文／蔡孟桓、賴志揚

50歲的吳先生是1名科技公司的高階經理，平常休閒喜歡打高爾夫球，頻率約每週打1次。某天當他在揮桿時，感覺到他的手肘內側有疼痛感，一開始並不以為意，以為會慢慢好轉，不過這個疼痛感卻隨著時間過去，越來越加劇，嚴重到他幾乎無法揮桿，尤其這個痛會隨著他做手腕彎曲或是握東西時而加劇。大概持續了3個多月，他才來門診就醫，醫師綜合理學檢查和其病史後，將其診斷為高爾夫球肘。

好發30-50歲的中年人

高爾夫球肘是前臂彎曲肌肉群在手肘附著處發炎，是手肘比較少發生的疾病，比網球肘少見許多，好發在年紀30-50歲的中年人。

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好發族群包含高爾夫球選手、棒球捕手、其他持拍運動者或是時常搬重物的人。發生原因為手腕彎曲或是前臂內旋過度，造成前臂彎曲肌肉群在手肘附著處發炎。典型症狀為手腕在做彎曲或是前臂內旋時，會明顯感到手肘內側疼痛，有時會伴隨手肘內側的壓痛感。

診斷上以病人症狀及病史為主，可以用超音波做輔助診斷，核磁共振的角色主要是用來排除其他內側神經壓迫或是內側韌帶受傷的情形。

治療分為保守治療跟手術治療，高爾夫球肘絕大多數情況用保守治療即可，是第一線的治療，這包含了休息（停止運動至少3個月）、冰敷、戴手肘護具或吃止痛藥，若是屬於比較嚴重的情況，可以用低頻體外震波治療，不過目前研究上證據力還不是很強，再來也可以超音波定位打類固醇，目前此研究證實治療效果還不錯，不過打類固醇要特別注意，有肌腱受傷、皮下組織萎縮、手肘神經受傷的風險。

至於手術治療，適用在以上保守治療無效6個月的情況。手術是將前臂彎曲肌肉群在手肘附著處做放鬆。後來吳先生在接受了休息（停止運動3個月）、戴手肘護具及吃止痛藥，如此持續了3個月左右，復原良好，右手肘內側在揮桿時再也不會感到疼痛了。

提醒大眾若是平常有在打高爾夫，或是其他球類運動，發生手肘內側的疼痛時，最好提早就醫接受診斷，若診斷為高爾夫球肘，建議及早接受治療，才能夠盡早恢復正常生活。

（作者皆為林口長庚醫院骨科醫師）

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