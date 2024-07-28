自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

識別過度換氣早期症狀 居家可及時應變

2024/07/28 05:30

▲當人感到極度焦慮或恐懼時，呼吸速率會不自主地增加，加重焦慮和恐慌感，形成惡性循環；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／郭育祥

過度換氣（Hyperventilation）是一種常見但容易被忽略的健康問題，不僅是呼吸急促，還涉及體內複雜的生理變化。

◎過度換氣的早期症狀和識別方法

●呼吸困難或急促：過度換氣最明顯的症狀就是呼吸困難或急促。患者會覺得吸不到足夠的空氣，伴隨著胸部緊繃感，讓人非常不舒服。

●胸痛或胸部不適：過度換氣常引起胸痛或胸部不適，這通常是因為呼吸過快導致的肌肉緊張所致，常讓人誤以為是心臟問題。

●頭暈或暈眩：過度換氣會導致體內二氧化碳濃度下降，血液變得偏鹼性，影響大腦的血液供應，進而引發頭暈或暈眩，甚至視力模糊。

●手腳麻木或刺痛：二氧化碳濃度下降可能導致手腳麻木或刺痛感。這是因為血液化學變化影響神經系統的正常運作，特別是在手指、腳趾和嘴周圍的肌肉。嚴重時還可能引起肌肉抽搐或痙攣。

●焦慮或恐慌感：過度換氣常與焦慮或恐慌症狀相關。當人感到極度焦慮或恐懼時，呼吸速率會不自主地增加，加重焦慮和恐慌感，形成惡性循環。

●疲倦或虛弱：長時間過度換氣會導致身體疲倦或虛弱，因持續高呼吸速率會消耗大量能量，讓身體無法及時恢復。

先放慢呼吸速度 控制呼吸速率

◎如何應對過度換氣？

識別過度換氣的早期症狀後，應及時採取措施。居家就可簡易施行的，首推控制呼吸速率。當感覺到上述症狀，可試著放慢呼吸速度。具體方法是每次吸氣和呼氣都用4秒鐘來完成，以此減少氣體交換，穩定體內的二氧化碳濃度。

如果頻繁出現過度換氣的症狀，應尋求專業醫療輔助。醫師可根據具體情況提供正確治療和支持，包括心理治療和藥物治療等。

過度換氣看似簡單，但不及時處理，也可能會導致嚴重的不適與健康問題。希望每位讀者都能重視自己的呼吸健康，避免過度換氣影響正常生活。

（作者為自律神經失調症協會理事長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒新聞

網友回應

載入中