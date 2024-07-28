識別過度換氣早期症狀 居家可及時應變

▲當人感到極度焦慮或恐懼時，呼吸速率會不自主地增加，加重焦慮和恐慌感，形成惡性循環；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／郭育祥

過度換氣（Hyperventilation）是一種常見但容易被忽略的健康問題，不僅是呼吸急促，還涉及體內複雜的生理變化。

◎過度換氣的早期症狀和識別方法

●呼吸困難或急促：過度換氣最明顯的症狀就是呼吸困難或急促。患者會覺得吸不到足夠的空氣，伴隨著胸部緊繃感，讓人非常不舒服。

請繼續往下閱讀...

●胸痛或胸部不適：過度換氣常引起胸痛或胸部不適，這通常是因為呼吸過快導致的肌肉緊張所致，常讓人誤以為是心臟問題。

●頭暈或暈眩：過度換氣會導致體內二氧化碳濃度下降，血液變得偏鹼性，影響大腦的血液供應，進而引發頭暈或暈眩，甚至視力模糊。

●手腳麻木或刺痛：二氧化碳濃度下降可能導致手腳麻木或刺痛感。這是因為血液化學變化影響神經系統的正常運作，特別是在手指、腳趾和嘴周圍的肌肉。嚴重時還可能引起肌肉抽搐或痙攣。

●焦慮或恐慌感：過度換氣常與焦慮或恐慌症狀相關。當人感到極度焦慮或恐懼時，呼吸速率會不自主地增加，加重焦慮和恐慌感，形成惡性循環。

●疲倦或虛弱：長時間過度換氣會導致身體疲倦或虛弱，因持續高呼吸速率會消耗大量能量，讓身體無法及時恢復。

先放慢呼吸速度 控制呼吸速率

◎如何應對過度換氣？

識別過度換氣的早期症狀後，應及時採取措施。居家就可簡易施行的，首推控制呼吸速率。當感覺到上述症狀，可試著放慢呼吸速度。具體方法是每次吸氣和呼氣都用4秒鐘來完成，以此減少氣體交換，穩定體內的二氧化碳濃度。

如果頻繁出現過度換氣的症狀，應尋求專業醫療輔助。醫師可根據具體情況提供正確治療和支持，包括心理治療和藥物治療等。

過度換氣看似簡單，但不及時處理，也可能會導致嚴重的不適與健康問題。希望每位讀者都能重視自己的呼吸健康，避免過度換氣影響正常生活。

（作者為自律神經失調症協會理事長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法