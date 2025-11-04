「糖胖症」死亡風險恐翻倍！醫：減重有望擺脫糖尿病

中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕肥胖問題越來越常見，年輕族群糖尿病盛行率也節節攀升。中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛指出，同時具有糖尿病、肥胖問題者（糖胖症），全因性死亡風險會增加超過2倍。只要建立正確的減重觀念，配合醫療團隊規劃並正確用藥，讓體重恢復到正常範圍，即可改善身體狀況，有望逆轉糖尿病。

楊偉勛指出，糖尿病與肥胖盛行率在世界各國都相當高，更是我國健保負擔最重的慢性病之一，目前台灣糖尿病人口已經突破250萬人，且每年仍以約2.5萬人的速度持續攀升，其中就有8成同時具有過重或肥胖的問題，且糖胖症患者全因性死亡風險可增加超過2倍。

對於體重對於身體健康的影響，楊偉勳舉例，曾有一位30歲左右、重度肥胖的個案，雖使用胰島素，但血糖控制情況不佳，血壓藥用了3、4種也沒有明顯效果，同時還有使用膽固醇用藥，經減重手術後，體重降低至70多公斤，且幾乎所有的藥都可以停止使用，健康情況明顯改善。

楊偉勛表示，過去重度肥胖要仰賴減重代謝手術，才能讓體重降低到足以預防代謝性疾病的程度，而體重改善對代謝方面的效益也非常明顯，不只能降低癌症死亡率，代謝疾病、心血管疾病風險也能大幅降低，且目前對於減重，也已經有內科治療方式，不一定要透過手術治療。

為協助糖胖症患者獲得更全面的治療照護，中華民國糖尿病學會在2024年啟動「糖心胖三合手術計畫」，號召全台122家醫療院所參與。中山醫大附醫內科部部長楊宜瑱說，學會號召全台122家醫療院所參與，歷時近10個月，讓883位糖胖症患者接受完整衛教並追蹤、接受治療。

楊宜瑱提到，77%的糖尿病患者正確認知血糖藥控制在多少範圍，62%對於腰圍控制有正確觀念，但僅有45%對理想體重控制有充分認知，清楚明白減重有助於逆轉糖尿病的比例，則只剩下28%，透過這次計畫，參與者平均腰圍縮小近5公分，有半數患者糖化血色素降至理想目標。

因此，楊宜瑱強調，糖胖症是可預防、可控制的，落實相關疾病預防，要從認識風險開始，鼓勵民眾主動關心自身健康指標，與醫療團隊共同制定個人化治療目標，及時諮詢專業醫療人員選擇適當用藥，才能實現控糖、減重、護心腎。

