急性後期照護「仿家屋」環境 台南高榮獲南區醫療網成果卓越獎

高榮台南分院獲南區醫療網「成果卓越獎」，由復健科主任王一舟（右2）代表受獎。（高榮台南分院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕67歲吳先生從事食品批發業，有一天半夜起床準備工作時忽然昏倒，無法說話且半側無力，住院治療後，經急性後期照護計畫協助，出院前已能說話及使用單拐行走，如今已能自理日常生活並重返職場。高雄榮民總醫院台南分院急性後期照護（PAC）透過「仿家屋」環境，讓病患不只復健，也進行回家前的生活演練，整合照護模式獲得南區醫療網績優醫院成果卓越獎。

高榮台南分院復健科主治醫師兼主任王一舟表示，急性後期照護是銜接急性醫療與回歸生活的重要橋梁，仿家屋環境即是以病患回家後的真實生活為核心，從食、衣、住、行4個面向設計訓練，讓病患與家屬在安全環境中練習日常動作，如進食、穿衣、洗澡、轉位等，提前熟悉家庭情境。

王一舟指出，跨專業團隊由復健科、內科、外科、高齡醫學科、護理、營養、藥劑科、社工及個案管理師組成，每週召開會議即時交流病情、滾動修正照護計畫，確保病患在黃金期內獲得最整合的服務，協助病患學會自理，家屬學會安全協助，減少返家後跌倒與照護壓力。個案管理師也會於出院前主動關懷，協助銜接長照服務、復能、交通與輔具，讓照護真正落實「一條龍」。相關的照護模式設計也曾有韓國J-MEDI Partners與泰國Mahidol University等國際團隊參訪交流。

高榮台南分院院長鄭名芳表示，未來院方將持續提升PAC病房服務量，整合設置為專屬病房，並導入 AI智慧照護應用與復健訓練，全面提升照護品質。

高榮台南分院團隊以「仿家屋」環境，建立急性後期照護整合模式，獲得南區醫療網成果卓越獎。（高榮台南分院提供）

高榮台南分院急性後期照護透過「仿家屋」環境，幫助病患在出院前即能提前熟悉家庭情境。（高榮台南分院提供）

