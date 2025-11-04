流感本週脫離流行期！冬季流感將再起、疫苗仍是防線

疾管署最新疫報指出，上週全國類流感門急診就診人次約10萬6829人次，較前一週下降4.9%，預估本週就能脫離流行期。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕上週全國類流感門急診就診人次約10萬6829人次，較前一週下降4.9%，疾管署發言人曾淑慧今（4日）指出，疫情已連續數週下降，預估本週就會正式脫離流行期。不過上週仍新增63例流感併發重症與9例死亡，且冬季流感虎視眈眈，根據過去經驗，預估冬季流感的重症死亡病例會高於秋季，疫苗仍是關鍵防線，公費流感疫苗剩不到200萬劑，提醒符合公費接種資格的民眾儘速接種。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，上週急診類流感就診比率為10.4%，已低於流行預值11%，若連續兩週維持低於此標準，就能宣告脫離流行期。上週新增的63例重症中，95%未接種本季疫苗、79%有慢性病史；9例死亡個案也全數未接種，其中約八成患有慢性病，疫苗仍是預防重症與死亡的關鍵。

請繼續往下閱讀...

疾管署防疫醫師林詠青說明，上週流感重症病例年紀較小的是北部一名3歲女童，患有先天代謝性疾病，去（2024）年曾接種流感疫苗，今（2025）年尚未施打；10月下旬出現高燒超過39度與流鼻水等症狀，就診後症狀仍持續，並出現呼吸喘與哮吼，兩天後送急診，確診為A型流感，因呼吸窘迫住進加護病房，接受抗病毒藥物治療，住院6天後已康復出院。

至於新冠疫情，郭宏偉指出，國內門急診就診人次仍在低點波動，上週新增6例重症、1例死亡，重症者皆未接種LP.8.1疫苗，死亡個案為65歲以上慢性病長者，目前社區主要流行株仍為NB.1.8.1。

林詠青補充，上週新冠重症個案中有一名南部20多歲女性，患有免疫低下疾病，個案最後一次接種新冠疫苗為2022年，之後就沒再打過新冠疫苗，今年10月底出現發燒與呼吸困難，就醫檢查流感陰性、新冠快篩與PCR陽性，並合併肺炎，目前仍在加護病房治療，同住3名家人均無症狀，不排除是社區感染。

曾淑慧提醒，今年公費流感與新冠疫苗已於11月1日開放第二階段接種，50至64歲無慢性病的成人也可接種，呼籲第一、二階段的高風險族群，應盡速完成接種。此外自11月12日起將新增Novavax JN.1疫苗，屆時國內可提供莫德納LP.8.1與Novavax JN.1兩種不同製程的公費新冠疫苗，均經證實安全有效；12歲以上民眾可任選接種，6個月至11歲兒童則可施打莫德納疫苗。

疾管署統計，截至11月3日，國內公費流感疫苗已接種約477.8萬人次，新冠疫苗約106.1萬人次，均為去年同期的1.2倍。提醒民眾，疫苗需約兩週才能產生保護力，建議儘早前往合約院所接種。目前全台約有4400家接種院所，部分全聯、大全聯及家樂福門市也設置臨時接種站，民眾可上各縣市衛生局網站、疾管署「流感防治一網通」或撥打1922查詢，先行預約以節省等候時間。

疾管署發言人曾淑慧今（4日）提醒，疫苗仍是關鍵防線，公費流感疫苗剩不到200萬劑，提醒符合公費接種資格的民眾應儘速接種。（記者邱芷柔攝）

自11月12日起將新增Novavax JN.1疫苗接種。（疾管署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法