照護更即時！ 衛福部台北醫院智慧護理手機「紅燈鈴」直連護理師

護理科主任黃麗萍說部北紅燈鈴系統，大幅降低護理工時與臨床同仁的體力負荷。（衛福部台北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕衛生福利部台北醫院今舉辦「秒回應、零距離 再創護理效率新世代」記者會，說明醫院「智慧護理手機」再升級的成果，病人按下紅燈呼叫鈴，訊息就會同步推送至護理專用手機與護理站，護理師可立即接聽和病人對話，免除傳統護理站轉達、尋人回應的冗長過程，讓照護更即時，且同步提升病人安全。

衛福部台北醫院指出，護理工作流程繁瑣，且需高精準度，過去病房走道狹長，護理車往返各病床耗時費力，輸血前置需2人人工逐項核對，流程繁複、易中斷。

請繼續往下閱讀...

資訊護理長簡姝敏說，智慧護理手機整合危急、紅燈鈴即時通知等功能。（衛福部台北醫院提供）

護理科主任黃麗萍表示，智慧護理手機1機在手即可完成給藥、輸血等核對流程，平均每項可為每位護理師節省約3分鐘時間，今年再進化推出「秒回應、零距離 部北紅燈鈴」服務系統，由手機直接聯結紅燈鈴，當病人按下呼叫鈴時，訊息可即時同步推播至護理師手機，也能對話，更快速接收與處理病人需求。

資訊護理長簡姝敏指出，傳統紅燈鈴僅為床邊與護理站的單向聯繫，護理站人員常需大聲呼喚找尋在其他病房作業的護理師，待護理師回喊收到通知後，返回護理站確認病人資訊與需求，再至病房來回奔走，智慧護理手機導入後，整合危急通知、紅燈鈴即時通知等多項功能，病人生命徵象異常時，手機及護理站皆會同步發出警示，有效提升回應效率與病人安全品質。

衛福部台北醫院院長鄭舜平表示，智慧醫院職場是護理新鮮人的首選，當前護理人力競爭激烈，資訊化成熟，能實際減負且提高效率的醫院，更受護理新鮮人青睞。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法