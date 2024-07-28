痘疤?皮膚癌? 臉上疙瘩變大別輕忽

▲基底細胞癌完全切除，預後良好；圖中人物與本文無關。（照片提供／林靜芸）

文／林靜芸

53歲的黃太太鼻翼有個小疙瘩，她認為是年輕時留下來的痘疤，之前疫情戴口罩沒有注意，脫掉口罩發現疙瘩隆起變大，塗痘痘藥膏無法消除，洗臉曾經流血。黃太太去看皮膚科，醫師懷疑是皮膚癌，建議找整形外科處理。黃太太一聽到皮膚癌，整個人差點沒暈過去，心想如果是癌症，她不要治療。

放任不管侵犯軟骨 鼻子恐變形

黃太太不肯治療，臉上的病灶逐漸變大，而且多次出血。半年後家人陪她去整形外科，醫師將腫瘤及周邊環繞組織切除。病理報告證實是皮膚基底細胞癌，手術組織邊緣乾淨。醫師說癌症差點侵犯軟骨，造成鼻子變形，幸好及時處理，治療算是結束。這種癌症幾乎不會轉移，也不會直接造成死亡，黃太太如釋重負。

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基底細胞癌是最常見的皮膚癌。患者的皮膚會先長出一塊無痛的隆起，其上可能有具光澤的蛛網紋或是潰瘍。此種癌症的生長速度緩慢，會損傷周邊的組織，嚴重的會吃掉肌肉及骨頭，所以眼睛、鼻子、嘴唇可能毀損，最好儘早發現，早期治療。

◎皮膚癌的特色：

●不對稱。

●邊緣不規則。

●顏色不均勻。

●尺寸太大。

基底細胞位於表皮層的最下方，基底細胞癌是由於經年累月紫外線照射加總的結果。主要長在曝曬部位，例如頭、臉、頸部、上肢，常呈現亮色珍珠狀，但也有可能是褐色、藍色或灰色，也可能容易出血。基底細胞癌常被誤為痘痘、痘疤、疣或老人斑。

美國紐約斯隆-凱特琳癌症中心（Sloan kettering memorial hospital）皮膚科副教授Karen conolly提醒病人，任何無法癒合的皮膚傷口都該看醫師。

早期基底細胞癌 只需切除乾淨

早期的基底細胞癌只要切除，並確定手術組織邊緣乾淨，就不需進一步治療。病人聽到皮膚癌的診斷常以為「我快死了」，其實基底細胞癌不會影響健康，只表示「你需要更謹慎的防曬」。

白人體質容易長基底細胞癌，美國拜登總統最近才接受治療。台灣的陽光很強，如果你一生曬了很多太陽，曾經起水泡，或是家族有皮膚癌，應請專家做基本的檢查，其他的人每個月最好自己檢查，確定沒有新長出來或是快速成長的病灶。

（作者為台北聯合整形外科診所醫師）

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