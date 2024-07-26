颱風災後防疫3撇步 遠離傳染病

▲降雨易產生積水容器，孳生病媒蚊。 （南市衛生局提供）

記者林惠琴／台北報導

▲豪雨過後易產生污水，民眾清理家園要注意防範傳染病；圖為示意照，圖中積水與凱米颱風無關，圖中人物也與本文無關。（資料照）

強颱凱米襲台挾帶強風豪雨，導致部分地區積水或淹水，衛福部疾管署提醒，民眾災後須防範3大類傳染病風險，除了注意飲食衛生外，清理家園時要做好個人防護，並落實「清除、清理、消毒」防疫3步驟。另外，健保署指出，若因風災造成健保卡遺失或毀損，可申請免費換發新卡，並可以「例外就醫」照常求診，不影響權益。

清理家園 勿赤腳或穿拖鞋

面對颱風過後，首先要清除病媒蚊孳生源，疾管署副署長羅一鈞表示，風災後1週為登革熱防治關鍵期，降雨容易造成積水容器，孳生病媒蚊，呼籲民眾主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，若有廢棄浴缸、水族箱等大型容器，可聯絡清潔隊協助清運，留下的器物要刷洗去除蟲卵後，再妥善收拾或倒置，使用中的儲水容器則記得加蓋或加掛細網。

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注意飲食衛生 落實環境消毒

羅一鈞也指出，台南、高雄、屏東的民眾需特別注意「二溝」，分別是屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），容易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須檢查，有積水就立即清除或投藥。

其次，災後清理家園勿赤腳或穿拖鞋，羅一鈞說明，豪雨過後容易產生污水、污泥或災害廢棄物，打掃時務必穿著雨鞋或防水長靴，並配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物如鐵釘、鐵片等刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

最後，注意飲食衛生及環境消毒，預防腸道傳染病。羅一鈞指出，風災地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後飲用；泡過水或解凍過久的食物也不要食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋消毒，以清水沖洗乾淨後再用。

另外，健保署承保組科長謝沛鈞提醒，民眾健保卡若因颱風毀損或遺失，健保特約醫療院所會協助「例外就醫」，院所於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫日期、門住診類別及患者資料後，病人即可以健保身分就醫。相關民眾也可申請免費換發新卡，於健保卡申請表上註明「凱米颱風受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所（可現場製卡的公所）及健保署各服務據點申辦。

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