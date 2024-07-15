三伏貼冬病夏治 改善過敏虛寒體質

▲中醫夏季三伏貼治療，以溫陽散寒、辛溫袪濕的中藥敷貼在穴位上，透過皮下吸收，改善氣喘及過敏性鼻炎患者體質。（記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

氣喘、過敏性鼻炎及慢性咳嗽是冬季好發疾病，中醫師指出，中醫以傳統貼敷療法，在一年內人體陽氣最旺盛的日子「三伏天」，進行夏季三伏貼治療，以「冬病夏治」助長陽氣，可幫助免疫調節，預防或減少冬季容易發作的慢性疾病。

助長陽氣 調節免疫

台中榮總傳統醫學部醫師張益賓表示，中醫會配合節氣在夏季實施三伏貼治療，即在三伏天進行貼灸治療，在初伏（夏至以後的第3個庚日）、中伏（夏至以後的第4個庚日）和末伏（立秋以後的第1個庚日），以溫陽散寒、辛溫袪濕的中藥敷貼在穴位上，透過皮下吸收，改善氣喘及過敏性鼻炎患者體質。

請繼續往下閱讀...

張益賓指出，三伏貼常用於治療呼吸系統疾病或體質虛寒的族群，例如過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、成年人反覆感冒、老年人慢性支氣管炎、小兒體質虛弱等；對於不容易配合服藥或對服藥有疑慮的民眾，也能藉此外治法調理偏差的體質。

中榮傳統醫學部醫師吳奐昀說明，過去研究也發現三伏貼有免疫調節作用，病人接受三伏貼治療同一年冬天，較三伏貼治療前一年冬天的感冒天數減少60%，發生頻率降低70%。

台灣本土研究也顯示，三伏貼是治療過敏性鼻炎的有效方法，尤其是打噴嚏、流鼻水和鼻子發癢等症狀；對於過敏性鼻炎、感冒、鼻炎、扁桃腺炎、支氣管炎、肺炎、中耳炎及氣喘病人，也能改善其症狀及提升生活品質。另有研究發表氣喘、過敏等患者接受治療後，92.21%明顯改善症狀。

中藥敷貼緩解症狀

今年三伏天分別為「初伏7月15日」、「中伏7月25日」、「末伏8月14日」，前後5天區間都可以敷貼，吳奐昀提醒，三伏貼治療仍需經中醫師評估，如有發燒、急性感冒、急性感染、皮膚容易過敏或有傷口者，以及孕婦和2歲以下兒童，並不適合三伏貼治療。此外，治療期間應注意不宜吃冰品或辛燥及易引起過敏的飲食。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法