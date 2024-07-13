破除頭痛三大誤解 遠離偏頭痛 治療新觀念

▲目前已有偏頭痛的急性治療與預防治療的藥物；示意圖。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

▲偏頭痛患者常被當成有身心問題而轉介身心科。（照片提供／余宜叡）

●案例1：50多歲的何女士，因為身體不適求診，提及她從青少年就開始會頭痛，而且頭痛都會持續很久，讓她覺得身體不適，脾氣也變得不好。每次發生就是拿止痛藥來吃，但療效不佳，仍會頭痛持續一陣子。

▲偏頭痛好好治療，可找回生活品質。（照片提供／余宜叡）

●案例2：40多歲的林女士也是因頭暈、噁心、嘔吐加頭痛至門診求助，經醫師詢問後，這樣的情況已經超過10年，之前去看醫師，做了相關檢查，包括腦波與電腦斷層都是正常的，甚至被當成是身心疾病，建議至身心科門診求助，讓她有點無奈。

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▲頭痛常見誤解是不需要就醫；圖為情境照。（照片提供／余宜叡）

●案例3：50多歲林先生每次頭痛起來，其實很想好好休息或睡覺，但無法立刻放下手邊工作，他只好咬緊牙關地著忍痛工作，真的痛到不行，再拿止痛藥出來吃，但效果有限，久而久之，他覺得這就是頭痛的正常情況，中間就不再就醫，直到這次真的影響到睡眠與日常工作，才至門診求助。

頭痛有許多類型 尋求頭痛學會認證醫師協助

◎臨床上頭痛常見的3大誤解

●誤解1：頭痛不需就醫

說明：頭痛患者常認為，長期就這樣頭痛，照目前方式處置就好，不需就醫。

正解：頭痛有許多類型，除了吃止痛藥，有些已經可以對症下藥，如：偏頭痛，目前已有急性治療與預防治療的藥物。

●誤解2：有這麼痛嗎？被當成身心有病

說明：頭痛患者常因身體不適，檢查檢驗都正常，後被轉介至身心科。

正解：若是偏頭痛，會引發身體的不適，影響日常工作與生活，甚至引發情緒不穩定。

●誤解3：一輩子就這樣

說明：不少頭痛患者認為，反正頭痛發作，再吃止痛藥，永遠不會好。

正解：若是偏頭痛，好好治療，可以有效減少頭痛頻率，甚至久久才頭痛一次，重新找回生活品質，建議可尋求頭痛學會認證的醫師協助。

何女士頭痛發作，會趕緊使用足量止痛藥，頭痛可以有效壓制下來，同時定期回診再補充止痛藥物。

確診偏頭痛 急性+預防治療雙管齊下

林女士則是確診偏頭痛後，開始預防治療，久久才頭痛一次，心情也好多了，不需至身心科門診求助。

林先生則是經醫師好好開立偏頭痛急性與預防的治療處方，不再為頭痛所苦。

（作者為員榮醫院社區醫學部主任暨穩糖減重門診醫師）

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