病毒疫情6月進入流行期 台中首補助腸病毒71型疫苗 幼童最多可打3劑

孩童滿2個月至未滿6歲可施打腸病毒71型疫苗。（施勝桓提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕腸病毒疫情升溫，疾管署預估6月就會進入流行期，台中市府近日宣佈首度補助弱勢嬰幼兒腸病毒71型疫苗，提供每劑4300元補助，且每人總劑次上限3劑，對此，兒科醫師提醒，2歲以下可接種3劑、2歲以上打兩劑，讓嬰幼兒獲得完整保護力。

疾管署統計，上週腸病毒就診人次達3526人次，較前一週的3027人次上升16.5%，目前預估疫情將持續增溫，並於4月底、5月初加速，6月初將超過流行閾值、進入流行期，6月中下旬達到高峰，另鄰近國家越南疫情嚴峻，今年截至4月中旬已累計逾2萬6000例，且以EV71型為主，尤以胡志明市等南部省市持續出現重症與死亡病例，預估疫情將持續上升。

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台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵指出，今（2026）年已出現4位腸病毒重症個案，鄰近國家對陸續出現腸病毒71型流行。腸病毒71型特性為非常容易造成重症，可在短時間內引發腦炎、心肺衰竭，致死率最高可達20%，就算存活，也可能留下後遺症，且53%受感染成人沒有症狀，易成為隱形傳播鏈，危及脆弱的嬰幼兒，目前已有安全且有效的疫苗可供預防，是保護孩子的重要武器之一。

小兒科醫師施勝桓表示，市府補助金額一劑4300元，且最多可以讓兩歲以下幼童打滿3劑，補助內容剛好能讓小朋友打到兒童感染症醫學會、台灣新生兒科醫學會共推保護力最完整、實證5年保護力，可度過6歲以下高風險時期、且已國際實證學術期刊發表及其他國家核准認證的好疫苗。

中山醫學大學附設醫院新生兒科主任王杏安指出，預防腸病毒是全民的責任，弱勢家庭由政府補助接種，建議應該盡早自費接種，市府補助到3劑，幫孩子把抗體補好補滿，確保小朋友，尤其是低齡嬰幼兒在發育的黃金期，能有最完整的防護網。

王杏安也說，針對腸病毒71型疫苗，孩童滿2個月至未滿6歲皆可施打，且不需考慮是否曾感染，已有試驗證實，腸病毒疫苗兩劑間隔兩個月產生的抗體較高，如同其他兒童常規疫苗（如五合一疫苗、肺炎鏈球菌疫苗）也是間隔兩個月施打。

台中市腸病毒71型疫苗補助計畫，自今年4月27日至12月15日，補助出生2個月至2歲以下、設籍台中市且低收入，或是收容於安置機構內的嬰幼兒施打疫苗，全市各行政區皆已規劃接種地點，腸病毒合約醫療院所有79家，若部分行政區暫無合作院所，亦由當地衛生所提供接種服務。

罹患腸病毒患者出現手足口症，口腔長水泡。（施勝桓提供）

罹患腸病毒患者出現手足口症，手掌長滿水泡。（施勝桓提供）

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