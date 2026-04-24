自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

病毒疫情6月進入流行期 台中首補助腸病毒71型疫苗 幼童最多可打3劑

2026/04/24 09:50

孩童滿2個月至未滿6歲可施打腸病毒71型疫苗。（施勝桓提供）

孩童滿2個月至未滿6歲可施打腸病毒71型疫苗。（施勝桓提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕腸病毒疫情升溫，疾管署預估6月就會進入流行期，台中市府近日宣佈首度補助弱勢嬰幼兒腸病毒71型疫苗，提供每劑4300元補助，且每人總劑次上限3劑，對此，兒科醫師提醒，2歲以下可接種3劑、2歲以上打兩劑，讓嬰幼兒獲得完整保護力。

疾管署統計，上週腸病毒就診人次達3526人次，較前一週的3027人次上升16.5%，目前預估疫情將持續增溫，並於4月底、5月初加速，6月初將超過流行閾值、進入流行期，6月中下旬達到高峰，另鄰近國家越南疫情嚴峻，今年截至4月中旬已累計逾2萬6000例，且以EV71型為主，尤以胡志明市等南部省市持續出現重症與死亡病例，預估疫情將持續上升。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵指出，今（2026）年已出現4位腸病毒重症個案，鄰近國家對陸續出現腸病毒71型流行。腸病毒71型特性為非常容易造成重症，可在短時間內引發腦炎、心肺衰竭，致死率最高可達20%，就算存活，也可能留下後遺症，且53%受感染成人沒有症狀，易成為隱形傳播鏈，危及脆弱的嬰幼兒，目前已有安全且有效的疫苗可供預防，是保護孩子的重要武器之一。

小兒科醫師施勝桓表示，市府補助金額一劑4300元，且最多可以讓兩歲以下幼童打滿3劑，補助內容剛好能讓小朋友打到兒童感染症醫學會、台灣新生兒科醫學會共推保護力最完整、實證5年保護力，可度過6歲以下高風險時期、且已國際實證學術期刊發表及其他國家核准認證的好疫苗。

中山醫學大學附設醫院新生兒科主任王杏安指出，預防腸病毒是全民的責任，弱勢家庭由政府補助接種，建議應該盡早自費接種，市府補助到3劑，幫孩子把抗體補好補滿，確保小朋友，尤其是低齡嬰幼兒在發育的黃金期，能有最完整的防護網。

王杏安也說，針對腸病毒71型疫苗，孩童滿2個月至未滿6歲皆可施打，且不需考慮是否曾感染，已有試驗證實，腸病毒疫苗兩劑間隔兩個月產生的抗體較高，如同其他兒童常規疫苗（如五合一疫苗、肺炎鏈球菌疫苗）也是間隔兩個月施打。

台中市腸病毒71型疫苗補助計畫，自今年4月27日至12月15日，補助出生2個月至2歲以下、設籍台中市且低收入，或是收容於安置機構內的嬰幼兒施打疫苗，全市各行政區皆已規劃接種地點，腸病毒合約醫療院所有79家，若部分行政區暫無合作院所，亦由當地衛生所提供接種服務。

罹患腸病毒患者出現手足口症，口腔長水泡。（施勝桓提供）

罹患腸病毒患者出現手足口症，口腔長水泡。（施勝桓提供）

罹患腸病毒患者出現手足口症，手掌長滿水泡。（施勝桓提供）

罹患腸病毒患者出現手足口症，手掌長滿水泡。（施勝桓提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中