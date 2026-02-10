自由電子報
健康醫療
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

8旬嬤總膽管囊腫疑惡性腫瘤「好神刀」放射治療助穩病情

2026/02/10 16:17

84歲黃阿嬤罹患膽管癌，王博民主任建議接受「好神刀」放射治療，讓她維持生活品質。（記者陳建志攝）

84歲黃阿嬤罹患膽管癌，王博民主任建議接受「好神刀」放射治療，讓她維持生活品質。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕84歲黃阿嬤3年前查出良性肝臟囊腫，後續追蹤卻發現病灶變化，包括囊腫逐漸變大、囊壁增厚，內部出現雜質與腫瘤樣結節，腫瘤指數更飆升破千，顯示惡性膽管癌風險極高，經考量患者年紀大，且病灶鄰近重要血管與神經，手術風險大，醫病溝通後決定改以健保給付的高精準「好神刀」放射治療，總算讓病情穩定，持續存活約2年。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民指出，依照正常治療流程，這類具有高度癌化可能的總膽管囊腫，通常會建議以外科手術，將腫瘤及周邊病灶儘可能完整切除，但該部位解剖構造複雜，血管與神經密集，手術難度高，加上患者年事已高，手術風險不容忽視，因此評估後，建議採用「好神刀」放射治療。

王博民指出，囊性膽管腫瘤具有「進展緩慢，但惡性潛能高」的特性，手術仍是標準治療方式；然而在高齡、共病多、手術風險高的病人身上，治療重點不只是能不能切，而是能否安全完成治療並維持生活品質。

王博民解釋，「這不是一個容易的選擇，卻是一個務實的決定。」患者完成放射線治療後，疾病獲得穩定控制，腫瘤指數回復並維持在正常範圍（一般標準為 < 37 U/ml），影像追蹤亦未見明顯病灶進展，肝功能穩定，能維持日常自理與正常作息，治療後約存活兩年，罹癌期間病況穩定、生活品質良好，雖最終仍因急性肺炎過世，但期間依舊能與癌症和平相處。

王博民指出，「好神刀」並非真正的手術刀，也不是微創手術，而是透過高精準放射線聚焦腫瘤，每次治療前僅需花約15秒，即可完成患者即時電腦斷層掃描影像，再透過人工智慧判讀影像精準自動校靶定位，減少傷害正常組織，讓流程更加順暢，達到類似「無傷口手術」的治療效果。

醫療團隊提醒，接受此類治療的患者仍需長期追蹤，定期安排影像檢查與腫瘤指數監測，以便及早發現可能變化。

