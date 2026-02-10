限制級
馬年春節前夕探病童！縣長媽媽走訪彰基、秀傳送祝福
〔記者張聰秋／彰化報導〕週六（14日）西洋情人節，也是9天春節連假首日，小朋友眼中的「縣長媽媽」彰化縣長王惠美今天（10日）前往彰化基督教兒童醫院與秀傳紀念醫院，探視住院病童。她親自發放紅包、小提燈與玩偶，向孩子們送上新年祝福，並感謝醫護人員的付出。
王惠美由縣政諮議蔡明忠、彰化縣醫師公會理事長蔡梓鑫，以及診所協會理事長林育慶陪同，先後走訪兩家醫院。她為病童逐一遞上紅包和小禮物，包括可愛娃娃與跳跳馬小提燈，孩子們收到禮物後露出笑容，現場氣氛溫馨。
彰基總院長陳穆寬表示，近來氣溫驟降，醫院已做好各項應變準備，急診室維持主治醫師24小時值班，確保民眾就醫需求。秀傳院長馬旭說，春節期間醫療服務不中斷，醫院團隊將持續守護鄉親健康。
健保署今年挹注約16億元獎勵費用，鼓勵醫事人員於年節期間提供醫療服務，並促使基層診所開診分流輕症患者，減輕大醫院急診壅塞。彰化縣衛生局統計，春節期間基層診所開診率約29.8％。
衛生局長葉彥伯表示，診所是否開診除醫師意願外，仍須考量護理與行政人力配合，能有近3成診所營運已屬不易，且在獎勵措施支持下，今年整體開診家數略高於往年，有助降低民眾因小病湧入急診的情形。
