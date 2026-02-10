自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

突破性疫苗有望問世？澳洲科學家正開發屈公病疫苗

2026/02/10 16:56

澳洲科學家們目前正開發針對屈公病的疫苗。圖為示意圖。（擷自Shutterstock）

澳洲科學家們目前正開發針對屈公病的疫苗。圖為示意圖。（擷自Shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕屈公病通常透過受感染蚊子叮咬傳播，感染會經歷多個階段，影響免疫系統，並對關節和肌肉造成廣泛的傷害。在某些情況下，神經系統也會受到影響。澳洲科學家們目前接近開發出針對屈公病毒的疫苗，此研究發表在《生物材料》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，澳洲格里菲斯大學的研究團隊探索1種利用基因工程大腸桿菌作為「微型工廠」（microscopic factory）的方法。目標是讓這些細菌製造出微小生物高分子顆粒，這些顆粒表面攜帶屈公病熱抗原，讓免疫系統在真實感染發生之前，有1個真實目標可以進行演練。

研究團隊表示，這種合成的生物聚合物顆粒，即不含佐劑的E2-BP-E1，能夠高度模擬真正的病毒，並誘導免疫反應。

由於這些顆粒模仿病毒外部結構而不致病，免疫系統可以像檢測到入侵者一樣做出反應，同時避免感染疾病本身。這意味著關鍵免疫細胞可以迅速吸收這些顆粒，處理抗原，並形成1種保護性免疫反應，為未來的再次感染做好準備。

研究團隊指出，一旦感染屈公病毒，病毒就會優先先攻擊關節組織、肌肉纖維和結締組織，這也是為何疼痛和僵硬症狀如此明顯。即使病毒已離開人體，免疫系統仍會繼續攻擊關節組織。高達60%患者會出現長期關節疼痛，這種疼痛可能會持續數月甚至數年。研發相關疫苗具備特殊意義。

研究團隊表示，此研究取得成功後將繼續進行疫苗臨床開發。下階段將包括1項臨床實驗，患者將在實驗前測試疫苗的安全性，然後再進行有效性實驗。

